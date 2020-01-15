Uyuz nedir şiddetli kaşıntı en önemli belirtisi!

Son günlerde uyuz vakalarının artmasıyla yayılmasından endişe duyulan uyuz hastalığı özellikle geceleri şiddetli kaşıntılarla kendini gösteriyor. Uyuz parazitlerinin yol açtığı bu hastalıktan korunmak için elleri sık sık yıkamak gerekiyor. İşte uyuz hastalığı hakkında merak ettikleriniz haberimizin devamında...

Uyuz nedir?

Uyuz; parazitlerin neden olduğu ve bulaştıktan sonra 2-3 hafta içerisinde şiddetli kaşıntıya neden olan bir deri hastalığıdır. Derinin altına giren uyuz parazitleri buradaki dokudan beslenir. Kaşıntı ile başlayan hastalık ilerleyen süreçte yaraya dönmektedir. Uyuz paraziti taşıyan insanlarla temas etmek hastalığın bulaşmasına neden olur.

Uyuz hastalığının belirtileri

Daha çok geceleri görülen şiddetli kaşıntı.

Genellikle parmak aralarında, dirsek, bilek, bel, kalça, koltuk altında görülen ve sivilceye benzeyen kırmızı renkli kabarcıklar, yaralar ve döküntüler.

Yaygın şekilde kızarıklık ve döküntüler; baş, yüz, boyun, sırt ve tüm bedende.

Uyuz bulaşan kişinin cildinde bazen dişi uyuz akarının deri yüzeyinin hemen altında tünel açması nedeniyle, minik oyuklar görülebilir.

Uyuz akarları, genellikle parmaklar arasında, bilekteki deri büklümlerinde, diz, dirsek, penis, göğüs ya da omuz bıçaklarında yaşamını sürdürürler.

Uyuz neden olur?

Uyuzun nedeni insandan insana geçen mikroskobik ölçüdeki parazitlerdir. Halk arasında genel olarak uyuzun pislikten ortaya çıktığı algısı vardır. Ancak uyuz mikrobu temiz vücutlara da yerleşip üreyebilir. Uyuz her yaştan insana bulaşabilen bir hastalıktır. İnsanların kalabalık olduğu yerlerde ortaya çıkma oranı daha yüksektir. Sonbahar ve kış aylarında uyuz hastalığıyla karşılaşma ihtimali daha çok artmaktadır. AVM’lerde kıyafet kabinlerinde deneme yaparken de bulaşma olasılığı yüksektir.

Uyuzdan korunmak mümkün mü?

İnsanların toplu bulunduğu ortamlarda bulaşma ihtimali daha yüksek olan uyuzdan korunmak için;

Dışarıdan eve gelindiğinde eller mutlaka iyice yıkanmalı,

Uyuz taşıyan kişilerle temastan kaçınılmalı,

Uyuz hastası kişilerin eşyaları başkaları tarafından kullanılmamalı, tüm eşyaları kaynar suyla yıkanmalıdır

Yakın çevrede uyuz varsa temasta olan kimselerin şikayeti olmasa bile tedavi olması gerekir.