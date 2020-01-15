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Zencefil neye iyi gelir romatizma tedavisine birebir!

Tam bir şifa kaynağı olan zencefil içerdiği vitamin ve minerallerle romatizmanın tedavisinde doğal bir çözüm oluyor. İşte zencefilin hiç bilmediğiniz yararları!

Zencefil neye iyi gelir romatizma tedavisine birebir!
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İçerisindeki faydalı vitamin ve minerallerle her derde deva bir besin olan zencefilin faydaları şaşırtıyor. Kanseri önlemeden, romatizma tedavisine; beyin sağlığından, astımı önlemeye vücuda inanılmaz yararlar sağlıyor. İşte zencefilin hiç bilmediğiniz yararları!

Mide bulantısını hafifletir

Zencefilin hamilelikte sabah bulantıları ile bağlantılı mide bulantısı ve kusmanın tedavisine yardımcı olduğu ortaya çıkmıştır. Kemoterapi gören kanser hastaları, bulantı ve kusma semptomlarını hafifleteceği için bu kökten yararlanabilirler. Mide bulantısı, kusma ve migren semptomlarını etkili bir şekilde tedavi edebilir.

Soğuk algınlığı ve grip

Zencefil, her yaşta soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarla ve enfeksiyonlarla savaşmak için reçete edilmiştir. Vücudu sıcak tutmak için çay şeklinde kullanılabilir. Çay, bir diaphoretik gibi davranır ve terlemeyi artırarak toksinleri vücuttan atar.

Kanseri önlüyor

Zencefildeki gingerol gibi organik bileşikler, meme kanseri ve diğer birçok kanser türlerinin önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca kolorektal kansere yol açabilen kolonda karsinojenik aktivitenin önlenmesine yardımcı olan antiinflamatuar özelliklere sahiptirler. Bunun yanı sıra gingerolün cilt kanserine karşı koruma sağladığı bilinmektedir.

Aşırı gaz birikimini önler

Zencefil çok güçlü bir gaz gidericidir. Bunun anlamı, aşırı gaz eliminasyonunu indüklemesidir. Aşırı gaz sizi rahatsız edici bir durumda bırakmaktan çok daha fazlasını yapar. Sisteminizde biriken aşırı gaz yukarı doğru çıkarken gövde içinde hassas organlara baskı yapabilir. Küçük bir parça zencefil çiğneme, gazı sağlıklı bir şekilde dışarı atmaya yardımcı olabilir ve ayrıca gazın tekrar birikmesini önler.

Romatizma tedavisi

Zencefilin kemik sağlığını güçlendirdiği ve artrit ile ilişkili eklem ağrılarını azalttığı bilinmektedir. Zencefil, güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahip gingerol içerir. Romatizmanın tedavisinde zencefil birebirdir. Yangı giderici bir besindir.

Astımı hafifletir

Zencefil, solunum hastalıklarını tedavi etmek için geleneksel bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Yapılan son çalışmalar, anti-inflamatuar özelliğini de ortaya koydu. Aktif bir bileşik olan Zerumbone, astımı rahatlatmaya yardımcı olur. Araştırmalar, allerjik hava yolu inflamasyonunun büyük ölçüde Th2 baskınlığından kaynaklandığını ve zencefilin bunu baskılayabildiğini göstermektedir.

Beyin sağlığı

Zencefilin, bunama, Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların başlangıcını, oksidatif stres ve iltihaplanmayı azaltarak geciktirdiği bilinmektedir. Bu zararlı faktörlerin yaşa bağlı bilişsel gerilemede etkili olduğu biliniyor. Bu nedenle zencefil, güçlü besleyicileriyle beyin hasarı riskini azaltır ve hafızanız bozulmadan kalır.

Kas ağrısını giderir

Zencefilin, kas ağrısını ve egzersizden kaynaklanan ağrıyı azaltmada faydalı olduğu bilinmektedir.

Kalp sağlığını korur

Zencefil LDL kolesterol seviyelerini düşürerek ve HDL kolesterol seviyelerini artırarak kardiyovasküler sağlığı korur. Ayrıca kan pıhtılaşma riskini azaltır, böylece hipertansiyonu düzenler ve kalbinizi sağlıklı tutar.

Karaciğere koruma sağlar

Tüberkülozdan muzdarip insanlar hepatotoksisiteyi önlemeye yardımcı olduğundan zencefilden yararlanabilirler. Ayrıca, kadmiyumun önemli miktarda alınmasından dolayı karaciğere zarar veren kadmiyum zehirlenmesine karşı da koruma sağlar. Zencefil esansiyel yağı, obezite nedeniyle ortaya çıkan alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığına karşı koruyucu bir etki gösterir.

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