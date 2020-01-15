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Fındık lahmacun nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Lahmacun yemek için kebapçıya gitmenize gerek yok! Evde kolaylıkla fındık lahmacun hazırlayabilirsiniz. İşte leziz mi leziz fındık lahmacun tarifi!

Fındık lahmacun nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!
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Tadına bayıldığınız lahmacunu evde yapmaya ne dersiniz? Normal lahmacundan biraz daha küçük boyutta olan fındık lahmacunu evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir tarif. Dışı çıtır çıtır, leziz mi leziz iç harcıyla tadına doyum olmaz bir lezzet. İşte fındık lahmacun tarifi...

Malzeme listesi:

350 gram orta yağlı dana kıyma
1 adet soğan
1 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 çay bardağı su
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
1 adet küçük boy domates
2 adet yufka

Yufkaların arasına sürmek için:

2 yemek kaşığı süt
4 yemek kaşığı zeytin yağı

Yapılışı:

Soğanın, sarımsağın ve domatesin kabuklarını soyun. Soyduktan sonra hepsini robottan geçirin ve bir kenara alın. Ayrı bir kabın içerisine kıyma, salça, tuz ve baharatları alın. Üzerine rondodan geçirdiğiniz malzemeleri ilave edin ve güzelce yoğurun. Ardından bu karışımın içerisine azar azar su ilave ederek kıvamını hafif sulandırın. Süt ve zeytinyağını bir kabın içinde karıştırın. Bir yufkayı tezgaha serin. Sütlü karışımı yufkaya fırça yardımıyla sürün. Ardından diğer yufkayı da üzerine serin. Küçük bir tabak, yuvarlak orta boy kalıp ya da kahve bardağı altlığı ile keserek minik yuvarlaklar elde edin. Hazırladığınız bu yufkaların üzerine harçtan ilave edin. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine lahmacunlarınızı aktarın.
180 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika kadar pişirin. Çıkarıp sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyetler olsun...

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