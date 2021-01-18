Peynirli krep nasıl yapılır yok böyle bir lezzet!

Peynirli krep nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Pazartesi gününüzü tam bir keyif haline dönüştürmeye ne dersiniz? Kahvaltı sofranıza çok yakışacak şahane bir tarifle karşınızdayız. İşte yapılışı oldukça basit ve pratik bir tarif olan peyirli krep tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

2 adet yumurta

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

4-5 dal maydanoz

4 yemek kaşığı sıvı yağ

125 gram ufalanmış beyaz peynir

HAZIRLANIŞI:

Derince bir kaba yumurtaları kırın. Üstüne sütü ve unu ekleyip güzelce karıştırın.Peyniri ufalayın ve ince doğranmış maydanozu da ekleyerek karıştırın.Boza kıvamında bir karışım elde edin.Yapışmaz tabaklı bir tavaya her seferinde 1 yemek kaşığı sıvı yağ dökerek bir kepçe hazırladığınız karışımdan alın yayın. Her iki tarafını da güzelce pişirdikten sonra bir servis tabağına alın.

Tüm malzemeleri bu şekilde hazırlayın ve sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!