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Mutluluk bulaşıcı mıdır neşeli insanlarla iletişim kurmak mutlu ediyor!

Hep duyduğumuz bir sözdür 'mutluluk bulaşıcıdır'. Hayatımızda bizi mutlu eden hisler neler? İşte bulaşıcı olan 4 mutluluk hissi!

Mutluluk bulaşıcı mıdır neşeli insanlarla iletişim kurmak mutlu ediyor!
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Bu yıl koronavirüs salgını, ekonomik problemler, kötü hava şartları nedeniyle karamsar duygulara kapılmamıza neden oldu. Ruh halimizi iyileştirmek için bizi mutlu eden hislere yönelmek gerekiyor. Peki duyguların bulaşıcı olduğunu hiç duymuş muydunuz? İşte bulaşıcı olan 4 pozitif duygu...

Neşe

Eğer moraliniz bozuksa neşeli arkadaşlarınız ile iletişim kurun. İnsanların neşesi, çevrelerindeki en yakın insanlara göre değişir. Etrafınızda mutlu insanlar varsa, siz de kendinizi daha mutlu hissedersiniz.

Kahkaha atmak bulaşıcı!

Yapılan bir araştırmaya göre kahkaha bulaşıcıdır. Sohbetin içeriğini bilmeseniz bile, beyniniz kahkaha sesine otomatik olarak yanıt verir ve yüz kaslarını gülümsemeye hazırlar.

Merhamet

Birbirimize merhamet ve sevgiyle bağlıyız. Bu duyguyu başka insanlarda da gördüğümüzde mutlu oluruz. Birisi, iyilik gördüğü zaman genellikle o da başkalarına iyilik yapmak zorunda hisseder.

İyimserlik

İyimserlik, genellikle bulaşıcı bir duygudur. Pozitif insanlar genellikle çevrelerine ışık saçan kaynaklar olarak görülür. Karamsar insanlar ise, 'enerji vampiri' olarak kabul edilir.

 

 

 

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