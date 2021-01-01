Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten dudak dudağa yeni yıl pozu!

İlişkilerinde kötü günleri geride bırakan Beren Saat ile Kenan Doğulu yeni yıla aşkla girdi. Evliliklerinde yaşadıkları sorunlarla sık sık gündem olan şarkıcı Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat çifti 2021'i aşk dolu paylaşımıyla kutladılar.

Kenan Doğulu paylaştı

Ünlü şarkıcı Doğulu, eşi Beren Saat ile dudak dudağa olduğu bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Not olarak ise "Yeni yılda sarılın, sevin, dinleyin birbirinizi" yazdı.

Beren kedisiyle poz verdi

Bir paylaşım da geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen ve yeni yılı eşi Kenan Doğulu ile birlikte evde geçireceğini büyük bir mutlulukla söyleyen Saat'ten geldi. Instagram hesabında kucağında kedisiyle poz veren güzel oyuncu herkese mutlu yıllar diledi.