Nazlı Çelik kimdir O Ses Türkiye yılbaşı özel programına performansıyla damga vurdu!

Yılbaşı akşamlarında adeta bir geleneğine dönüşen 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel bölümü seyircileri yine ekranlara kilitledi. Hadise, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un jüri koltuğunda oturduğu yarışmada birçok ünlü isim de sevilen şarkıları seslendirdi.

"Masum değiliz" performansıyla büyüledi

Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı yılbaşı gecesine özel programda Star TV'nin güzel haber spikeri Nazlı Çelik de performans sergiledi. Çelik'in, söylediği "Masum Değiliz" şarkısı çok beğenildi.

Ünlüler geçidi yaşandı

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Kerem Bürsin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu sahne aldı.

Nazlı Çelik kimdir?

1977 senesinde İstanbul'da doğdu. Doğuş Holding'in yöneticilerinden Yücel ve Semra Çelik'in kızıdır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da, lise eğitimini ise İsviçre'de bir yatılı okulda tamamladı. ABD'nin Boston şehrinde Emerson College'da hem televizyon hem psikoloji alanında eğitim gördü. 1999 yılında Türkiye'ye döndü. NTV Haber'de polis adliye muhabirliği yaptı. 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak Beyaz Saray ve Pentagon gezilerini içeren bir eğitim gördü. 2005 yılında Erdoğan Aktaş'la beraber Kenan Işık döneminde Star TV'ye geçti ve 2006 yılından beri Star Haber'i sunuyor. 2008 yılında Uğur Dündar Star Haber'i sunduğu kısa zamanlarda muhabirlik yapmıştır. Ardından Murat Çelik Star TV'den ayrıldıktan sonra muhabirliği bıraktı ve Hafta Sonu Haberleri sundu. 2011 yılında Uğur Dündar Star Haber'i bıraktıktan sonra hafta içi haberciliğine geri döndü.

16 Mart 2016 tarihinde Mardin, Nusaybin'e gitti. Olayları yaşayarak anlattı.Bu olayların ardından Nisan'ın başında Hakkâri, Yüksekova'ya gitti. O bölgede yaşananları da haber yaptı. Yine Nazlı Çelik'e Hakkâri-Yüksekova'daki haberinden sonra Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan tepki göstermiş, Zeydan, Çelik'e "Kan üzerinden reyting" suçlamasında bulunmuş,Çelik, bu suçlamalara "Bu görüntüdeki yer, Hollywood'da film seti değil. Asker ve polisler de figuran değil. Çevredeki binaların üzerindeki delikler de matkap deliği değil. Onlarca şehidin verildiği, pek çok teröristin öldürüldüğü Yüksekova'nın ta kendisi." diyerek cevap vermiştir.

1999 yılında Burak Öztarhan ile evlendi ve 2012 yılında boşandı. Ardından 14 Şubat 2015 tarihinde Serdar Bilgili ile Madrid'de evlenmiş 6 ay sonra boşanmıştır.