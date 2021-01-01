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Eda Taşpınar'dan ayrılan oyuncu Çağrı Atakan Survivor 2021'e katılacağını duyurdu

Çukur dizisinde rol alan Çağrı Atakan, 4 aydır birlikte olduğu Eda Taşpınar'dan ayrıldığını açıkladı. Atakan, takipçilerine Survivor 2021'e katılacağını duyurdu

Eda Taşpınar'dan ayrılan oyuncu Çağrı Atakan Survivor 2021'e katılacağını duyurdu
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Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Remzi karakterini canlandıran oyuncu Çağrı Atakan Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atakan, yaklaşık olarak 4 aydır ilişkisinin olduğu sosyetik güzel Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını belirtti.

"Fikir anlaşmazlığı yüzünden ilişkimize nokta koyduk"

Atakan açıklamasında, "Evet bizi bir süredir birlikte görmüyorsunuz. Maalesef Eda Taşpınar ile ayrıldık. Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu. Dostça ayrıldık, hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

"Yakında Survivor'a gidiyorum"

Açıklamalarına devam eden Atakan, "Yakında Survivor'a gidiyorum. Ünlüler takımında yarışacağım, takım arkadaşlarımla tanıştım hepsi çok iyi insanlar. Kendimi açlığa alıştırmaya çalışıyorum, sporla aram zaten iyi idmanlıyım. 10 yıldır yarışmayı televizyondan ilgiyle izliyordum. Dinlenmeye çekildim, moral motivasyon olarak kendimi hazırlıyorum" dedi.

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