search menu
search
close

Zeytinyağlı fava nasıl yapılır hafif mi hafif!

Zeytinyağlı fava nasıl yapılır? Malzemeleri neler? En sevilen ege mezelerinden zeytinyağlı fava tarifini elmaelma.com okurları için paylaşıyoruz...

Zeytinyağlı fava nasıl yapılır hafif mi hafif!
-A A+

Sağlıklı, hafif ve lezzetli bir tarif arayanlar için harika bir alternatif zeytinyağlı fava. Eğer bu lezzeti daha önce hiç yapmadıysanız muhakkak deneyin. Zeytinyağlı fava tarifi, pratikliği ve lezzetiyle elinizin en sık gittiği mezelerden olmaya da aday. Haşlanmış baklalar, kavrulmuş soğan ve zeytinyağının buluşmasıyla meydana gelen bu enfes meze tarifi, yaratıcılığınızı zenginleştirecek. İşte enfes zeytinyağlı fava tarifi!

Malzemeler:

2 su bardağı kuru bakla
4 su bardağı sıcak su
1 adet büyük boy kuru soğan
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 adet limon suyu
1 çay kaşığı tuz
1 küp kesme şeker

Hazırlanışı:

Soğanları küp küp doğrayın ve zeytinyağında pembeleşene dek kavurun. Ardından yıkayıp, süzdüğünüz baklaları ekleyin ve üstüne 3 su bardağı kadar sıcak su ekleyip karıştırın. Üstüne kesme şekerli ve limon suyunu ilave edip, ocağın altını orta ateşe getirin. Baklalar yumuşayana dek ara ara karıştırarak pişirin. Arada baklaların su çekme durumuna göre kalan 1 su bardağı sıcak suyu da azar azar ekleyebilirsiniz. Baklalar tamamen yumuşadığında tüm suyu çekmiş olmasınlar, biraz su kalmış olmalı. Blenderdan geçirip, püre haline getirin ve ıslattığınız baton bir kek kalıbına favanızı dökün. Soğuduktan sonra buzdolabında en az 2 saat bekletin ve dolatan alıp, kalıptan çıkarın. Dilimleyin, üstüne zeytinyağı gezdirin, dereotu ile süsleyip servis edin. Afiyetler olsun!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Sütlü tatlı sevenler buraya: Saray lokumu Sütlü tatlı sevenler buraya: Saray lokumu
Tatlı
YouTube'da bir ilk! Cüneyt yılbaşı özel yayınına dansöz çıkarttı! YouTube'da bir ilk! Cüneyt yılbaşı özel yayınına dansöz çıkarttı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Cansu Taşkın'ın abisinin 40'ı çıkmadan verdiği cesur poz olay oldu!
Cansu Taşkın'ın abisinin 40'ı çıkmadan verdiği cesur poz olay oldu!
Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda'ya sosyal medyadan tepki yağdı!
Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda'ya sosyal medyadan tepki yağdı!
Gizem Karaca'nın cesur spor pozları takipçilerini mest etti!
Gizem Karaca'nın cesur spor pozları takipçilerini mest etti!
Hadise'nin O Ses Türkiye şıklığı için harcadığı para dudak uçuklattı!
Hadise'nin O Ses Türkiye şıklığı için harcadığı para dudak uçuklattı!
Kylie Jenner'ın tatil paylaşımları sosyal medyayı yıktı geçti!
Kylie Jenner'ın tatil paylaşımları sosyal medyayı yıktı geçti!
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Önceki Haberler
El ve ayak bileği ağrısı bu hastalığın işareti!
El ve ayak bileği ağrısı bu hastalığın işareti!
Sevgilisinden ayrılıp bombayı patlattı: Yakında Survivor'a gidiyorum!
Sevgilisinden ayrılıp bombayı patlattı: Yakında Survivor'a gidiyorum!
Bulaşıcı olan 4 mutluluk hissi!
Bulaşıcı olan 4 mutluluk hissi!
Çocuk oyuncunun annesiyle birlikteydi! Kutsi ve sevgilisi görüntülendi
Çocuk oyuncunun annesiyle birlikteydi! Kutsi ve sevgilisi görüntülendi
Nazlı Çelik, O Ses Türkiye'ye damga vurdu! İzleyenler şaştı kaldı
Nazlı Çelik, O Ses Türkiye'ye damga vurdu! İzleyenler şaştı kaldı
Kötü günleri geride bıraktılar! Kenan ve Beren'den dudak dudağa poz!
Kötü günleri geride bıraktılar! Kenan ve Beren'den dudak dudağa poz!
Ejder meyvesinin bu faydasını duyunca çok şaşıracaksınız!
Ejder meyvesinin bu faydasını duyunca çok şaşıracaksınız!
5 aylık hamile olan Öykü Karayel'den yeni paylaşım!Beğeni rekoru kırdı
5 aylık hamile olan Öykü Karayel'den yeni paylaşım!Beğeni rekoru kırdı
Yorumlar