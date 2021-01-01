Zeytinyağlı fava nasıl yapılır hafif mi hafif!

Sağlıklı, hafif ve lezzetli bir tarif arayanlar için harika bir alternatif zeytinyağlı fava. Eğer bu lezzeti daha önce hiç yapmadıysanız muhakkak deneyin. Zeytinyağlı fava tarifi, pratikliği ve lezzetiyle elinizin en sık gittiği mezelerden olmaya da aday. Haşlanmış baklalar, kavrulmuş soğan ve zeytinyağının buluşmasıyla meydana gelen bu enfes meze tarifi, yaratıcılığınızı zenginleştirecek. İşte enfes zeytinyağlı fava tarifi!

Malzemeler:

2 su bardağı kuru bakla

4 su bardağı sıcak su

1 adet büyük boy kuru soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 adet limon suyu

1 çay kaşığı tuz

1 küp kesme şeker

Hazırlanışı:

Soğanları küp küp doğrayın ve zeytinyağında pembeleşene dek kavurun. Ardından yıkayıp, süzdüğünüz baklaları ekleyin ve üstüne 3 su bardağı kadar sıcak su ekleyip karıştırın. Üstüne kesme şekerli ve limon suyunu ilave edip, ocağın altını orta ateşe getirin. Baklalar yumuşayana dek ara ara karıştırarak pişirin. Arada baklaların su çekme durumuna göre kalan 1 su bardağı sıcak suyu da azar azar ekleyebilirsiniz. Baklalar tamamen yumuşadığında tüm suyu çekmiş olmasınlar, biraz su kalmış olmalı. Blenderdan geçirip, püre haline getirin ve ıslattığınız baton bir kek kalıbına favanızı dökün. Soğuduktan sonra buzdolabında en az 2 saat bekletin ve dolatan alıp, kalıptan çıkarın. Dilimleyin, üstüne zeytinyağı gezdirin, dereotu ile süsleyip servis edin. Afiyetler olsun!