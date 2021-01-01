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Ejder meyvesinin faydaları neler tip 2 diyabete iyi geliyor!

Tropik iklimlerde yetişen ejder meyvesi, içerisindeki lifler ve potasyum kaynağı olmasıyla diyabete iyi geliyor. İşte ejder meyvesinin mucizevi faydaları!

Ejder meyvesinin faydaları neler tip 2 diyabete iyi geliyor!
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Ejder meyvesi ya da pitaya, her ne kadar tropik iklimlere özgü bir meyve olsa da dünyanın pek çok yerinde yetiştiriliyor. Ülkemizde de yetiştirilen ejder meyvesi Antalya bölgesinde üretiliyor. Sağlığa bir çok faydası bulunan ejder meyvesinin en önemli yararlarından biri de diyabete olan olumlu etkisi. Ejder meyvesiyle ilgili tüm merak ettikleriniz haberimizin devamında...

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi, tropik bir meyvedir. En yaygın ismi ejder meyvesi olsa da çilek armudu, kaktüs meyvesi, pitaya ve dragon fruit olarak da adlandırılıyor. Ejder meyvesinin ana vatanı Vietnam'dır. Vietnam'ın yanı sıra bu meyve Güney ve Orta Amerika, Meksika, Endonezya ve Malezya'da çok yaygın. Ejder meyvesi son yıllarda ülkemizde de üretiliyor ve oldukça verimli sonuçlar alınıyor.

Kalsiyum kaynağı

Pitayanın içinde kalsiyum da oldukça fazla olduğundan kemiklerin gelişimi ve sağlığı açısından olumlu etkilerde bulunuyor.

Kalbi gençleştirir

Ejder meyveleri lif ve antioksidanlarla dolu olduğundan, her ikisi de kalbi sağlıklı ve genç tutmaya katkıda bulunur. Vücutta kan dolaşımını koruyarak, arterlerde tıkanmaya karşı plakla savaşırlar.

Tip 2 diyabete iyi geliyor

Çözülebilir lifler, potasyum ve düşük şeker oranıyla Tip 2 diyabet hastalığının da önemli destekçilerinden oluyor.

Zayıflatıyor!

Kalorisi yok denecek kadar az olması yetmezmiş gibi bir de lifli yapıda olması sayesinde zayıflamaya yardımcı oluyor.

Cilde iyi geliyor

Vucudun nem dengesini koruması nedeniyle özellikle cilt kuruluğu yaşayanlar için en doğal çözümlerden oluyor. İçindeki potasyum sayesinde göz sağlığına da destek olmayı unutmayan pitaya, özellikle göz kuruluğu çekenlere çok fayda sağlıyor.

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