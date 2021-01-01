Şarkıcı Kutsi ve sevgilisi Sibel Ülker objektiflere yakalandı!

Oyuncu Feyza Çıpa’dan ayrıldıktan sonra rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi Sibel Ülker’le aşk yaşamaya başlayan Kutsi, önceki gün Levent’teki bir benzin istasyonunda basın mensuplarınca görüntülendi.

Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Hürriyet'te yer alan haberine göre; ünlü şarkıcıya sevgilisi de eşlik ediyordu. Kutsi, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak aracına binip hızla uzaklaştı.

Kutsi kimdir?

Ahmet Kutsi Karadoğan veya tanınan adıyla Kutsi, 16 Mart 1973 yılında Malatya’da dünyaya gelmiştir. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer’den almıştır. Yakınlarının sesinin güzel olduğunu söylemesi üzerine liseyi bitirdikten sonra şan dersleri almıştır. Mimarlık eğitimini yarıda bırakmıştır.

2000 senesinde ilk albümünü piyasaya çıkaran ve büyük beğeni toplayan Kutsi, kamera karşısına ilk kez Doktorlar isimli dizide canlandırdığı Levent karakteri ile geçmiş ardından; Kahramanlar, Huzur Sokağı, Zilin Sesi, Beyaz Yalan ve Kalbimdeki Deniz gibi yapımlarda rol almıştır.