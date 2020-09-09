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Peynirli sıkma tarifi Mersin'in müthiş lezzeti!

Peynirli sıkma nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Kahvaltıda yenilik arayanlara Mersin'in nefis sıkması iyi bir alternatif olacak. İşte hazırlanışı!

Peynirli sıkma tarifi Mersin'in müthiş lezzeti!
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Sabah kahvaltılarınızda Mersin'in enfes lezzeti peynirli sıkma tarifine yer açmaya ne dersiniz? Kolay bir şekilde hazırlanan hamuru sayesinde yorulmadan yoğurabileceksiniz. Özelliklede kahvaltıya misafiriniz varsa bu alternatifi mutlaka denemenizi öneriyoruz. Özenli sofraların vazgeçilmez lezzeti olan peynirli sıkma nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda peynirli sıkma tarifi. Şimdiden afiyet olsun... 

MALZEMELER: 

Hamuru için:

450 gramun, 1 paketkabartma tozu, 1 çay kaşığıtuz, 250 ml.su (1+1/4 su bardağı)

İç Harcı İçin:

250 gram lor peyniri, 1 adet kuru soğan ( yemeklik doğranmış), 1/2 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz

Üzeri İçin:

3 yemek kaşığı tereyağ

HAZIRLANIŞI: 

Sıkmanın hamurunu hazırlamak için bir yoğurma kabında hamur için olan tüm malzemeleri birleştirin ve yoğurun. Kıvama gelen hamurun üzerini streç film ile kapatıp 15 dakika dinlendirin. Bir tavada yemeklik doğranmış soğanları 1/2 çay bardağı sıvı yağ ile kavurun ve kavrulduktan sonra peyniri de ekleyerek karıştırın. Tuz, pul biber ve karabiberini de ekledikten sonra ocaktan alın. Dinlenen hamurdan 10 eşit parça çıkarın ve bezeler oluşturun. Unlanmış tezgahta bezeleri kahvaltı tabağı büyüklüğünde açın. Isıttığınız tavaya açtığınız hamurlardan birini yerleştirin ve çok kabarmaması için çatal ile birkaç adet delik açın ve hamuru  arkalı önlü pişirin. Pişirdiğiniz hamura sıcakken tereyağı sürün ve hazırladığınız harçtan koyup sıkı sıkı sarın ve servis edin.

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