Banyo lifi nasıl temizlenir düzenli olarak çamaşır suyu ile yıkayın!

Banyo veya duş sonrası nemli kalan banyo lif ve süngerleri bakterilerin büyüyüp gelişmesine zemin hazırlar. Lifin üzerinde bulunan bakterilerin yanı sıra, insan vücudundan ve ev ortamından yeni bakteriler de içerebilir. Bu yüzden liflerin temizliğine dikkat etmek oldukça önemlidir.

Bakteriler kuru ortamda dahi büyümeye devam eder

Banyo lifleri her kuruyup, ıslandığında içinde bulunan bakteri sayısı artar. Kuru bir ortamda bile, bakteriler nemlendirildiğinde hala hayatta kalabilir ve büyümeye devam edebilir. Çoğumuz, banyo liflerini kullandıktan sonra duşta bırakmak ve bakterilerin gelişmeye devam edebileceği nemli bir ortamda tutma hatasına düşeriz.

Lif kabı bulundurun ve düzenli olarak temizleyin

Peki, banyo liflerini bakterilerden nasıl arındırırız? Bir lif kabı bulundurmanız sizin için yararlı olabilir. Lif kabınızı ve banyo lifinizi en az iki hafta boyunca (duş ve nemli ortamların dışında) tamamen kurumasını sağlayarak; bakterilerden kurtulmak için çamaşır suyu ile düzenli olarak temizlemeniz şart.