Çiğ tüketilmemesi gereken besinler neler patlıcan onlardan biri!

Besinleri çok fazla pişirmek içerdikleri vitamin ve mineralleri öldürdüğünden az pişirmek gerektiğini hepimiz biliyoruz. Üstelik karnabahar, brokoli gibi bazı sebzeleri çiğ tüketmek de mümkün olduğundan pişirmeden yiyebiliyoruz. Ancak bazı yiyecekler var ki çiğ tüketilmesi durumunda sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İşte asla çiğ tüketilmemesi gereken besinler!

Patlıcan

Patlıcanın içerisindeki solanin kalsiyum emilimini azaltır ve bu da gastrointestinal sistemi tahriş edebilir. Bunun sonucunda mide ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi ve hatta kusma problemi yaşayabilirsiniz. Patlıcanı pişirirseniz solanini nötralize edersiniz.

Patates

Patatesi çiğ tüketmemek en iyisidir. Olgunlaşmamış çiğ patatesler, güneş ışığına maruz kaldıklarında yüksek miktarda solanin içerebilirler. Bu da çiğ patlıcan yemekle aynı belirtilere neden olabilir.

Brokoli

Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve lahana ailesinin diğer üyeleri lezzet olarak çiğ tüketilebilir sebzeler arasındadır. Ancak çiğ bir şekilde tüketildiklerinde çok daha fazla şişkinlik hissi verirler. Bu yüzden onları pişirmenizde fayda bulunuyor.

Ravent

Ravent bitkisinin yaprakları toksik madde içermektedir. Eğer çiğ yemek isterseniz bile az bir miktarda tüketmeniz önerilir. Yapraklarının dışında kalan kısmı çiğ olarak tüketebilirsiniz. Süper bir besin olan ravent lezzetli ve aynı zamanda çok da sağlıklıdır.

Barbunya fasülyesi

Çiğ barbunya son derece lezzetsizdir. Sadece tadı kötü olmakla kalmaz aynı zamanda mide kramplarına, kusma ve ishale neden olabilir.