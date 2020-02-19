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Farah Zeynep Abdullah sevgilisi Doğu Demirkol ile ilk kez el ele görüntülendi!

'Bayi Toplantısı' filminde rol alan Doğu Demirkol'u sevgilisi Farah Zeynep Abdullah yalnız bırakmadı. Ünlü çift basın mensuplarına ilk kez el ele görüntü verdi.

Farah Zeynep Abdullah sevgilisi Doğu Demirkol ile ilk kez el ele görüntülendi!
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İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazığı ve başrollerini Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı ve Çağla Demir’in paylaştığı, Bedran Güzel’in yönettiği ‘Bayi Toplantısı’ filminin galası Kanyon AVM'de düzenlendi. Doğu Demirkol galaya sevgilisi Farah Zeynep Abdullah ile birlikte katıldı. Çift, ilk kez el ele kameralar karşısına geçti.

"İlişkimiz iyi gidiyor"

Galaya sevgilisi Farah Zeynep Abdullah ile katılan Doğu Demirkol basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Demirkol, ‘İlişkimiz iyi gidiyor. Tatlı bir kızımız, tatlı bir insan sizin gördüğünüz tanıdığınız oyunculuğunun yanı sıra kendi gündelik hayatındaki karakteri de gayet tatlı değerlendiriyorum bakalım.’ sözleriyle esprili bir açıklama yaptı. 

İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol ve Büşra Pekin'in rol aldığı film, 21 Şubat'ta vizyona girecek.

 

 

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