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Pofuduk krep tarifi lezzetine doyum olmaz!

Pofuduk krep nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Bu kez tavada değilde fırında hazırlayacağınız bu krep tarifine mest olacaksınız. İşte yapılışı!

Pofuduk krep tarifi lezzetine doyum olmaz!
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Kahvaltıların yeni vazgeçilmezi olmaya aday bir tarifle tanışmaya ne dersiniz? Bildiğiniz krep tarifini unutun. Bu tarif bambaşka! Bu kez krebi tavada değil fırında pişiriyoruz. Pofuduk pofuduk kabaran bu şahane lezzet iddia ediyoruz sofralarınızın yeni vazgeçilmezleri arasına girecek. Peki pofuduk krep nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda pofuduk krep tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER: 

3 adet yumurta,3/4 su bardağı süt,3/4 su bardağı un,3 yemek kaşığı tereyağı,1 tatlı kaşığı toz şeker,1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI: 

Fırını 180 derecede ısıtmaya başlayın ve döküm tavanızı fırına ısınması için koyun.Yumurtaları bir kabın içine kırın.Üzerine un, süt, şeker ve tuzu ilave edin.Tüm malzemeler ıslanana ve birbirine karışına kadar çırpın. Ancak çok çırpmamaya özen gösterin. Birbirlerine yedirin.Fırından ısınan tavanızı çıkarın ve tereyağını içine atın ve tavanın ısısında tahta kaşık yardımıyla gezdirerek erimesini sağlayın.Ardından hazırladığınız karışımı tavanın içine aktarın ve tavayı fırına verin.Yaklaşık 15-20 dakika kadar fansız programda 180 derecede pişirin. Kenarlarından çokça kabardığında ve kızardığında fırından alın. Fırından aldığınızda çökme yaşayacaktır. Ardından üzerini dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edin.

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