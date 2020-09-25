Pratik kahvaltı tarifleri midenizi güne hazırlayın!

Hafta içi yoğun iş temposu, okul derken çoğu zaman kahvaltı yapmaya bile fırsat bulamıyoruz. Aparatif şeylerle kahvaltı öğünümüzü geçirmeye çalışıyoruz. Hem daha sağlıklı hem de çabucak hazırlayabileceğiniz kahvaltı önerilerine ne dersiniz? Dışarıdan aldığınız yağlı poğacaları bir kenara bırakın! Bu kahvaltı tarifleri ile mideniz güne daha güzel başlayacak. Peki pratik güzel kahvaltı tarifleri neler? İşte birbirinden lezzetli pratik kahvaltı tarifleri!

SİMİTSİZ KAHVALTI MI OLUR DİYENLER BURAYA!

Malzemeler: 2 adet bol susamlı ekmek, 100 gram kaşar, 4 adet çarliston biber, 2 adet kapya biber, 4 adet cherry domates, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber

Yapılış aşaması; Bol susamlı ekmekleri tam ortadan ikiye ayırın ve alt kısmın içindeki fazla hamuru bir kaşık yardımıyla alıp farklı tariflerde değerlendirmek üzere kenara ayırın. Domates ve biberleri küp küp doğrayın, üzerine tuz ve karabiber serpin. İçini boşalttığınız ekmeklerin içine bu domates-biber karışımını ekleyin ve üzerine bolca rendelenmiş kaşar peyniri koyun. Önceden ısıttığınız 180 derece fırında yaklaşık 5-10 dakika kadar pişirin. Dolgulu kaşarlı simitleriniz hazır!

SODALI BUZ BÖREĞİNE BAYILACAKSINIZ

Malzemeler: 3 adet yufka, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 şişe soda, 250 gram ezine peyniri, 1 adet yumurta sarısı

Yapılış aşaması; Yufkaları temiz bir tezgaha serip bir fırçayla üzerlerine sıvı yağ sürün. Her bir yufkayı 6-8 parça halinde üçgen şeklinde kesin. Ezine peynirlerini ezip her bir yufka parçasına pay edin ve yufkaları rulo şeklinde sarıp uçlarını suyla birleştirin. Ardından hazır olan yufkaları buzdolabı poşetine koyarak buzluğu kaldırın ve dilediğiniz zaman çıkarın.

Çıkardıktan sonra bir kapta sıvı yağ ve sodayı karıştırıp börekleri bu sıvı karışıma atarak hafifçe ıslanmalarını sağlayın. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine börekleri yerleştirip üzerine yumurta sarısı sürün ve önceden ısıttığınız 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

KAŞIK DÖKMESİ

Malzemeler: 1,5 su bardağı un, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 3/4 su bardağı yoğurt, 1,5 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker

Yapılış aşaması; Bir karıştırma kabı çıkarın. İçine yumurtaları kırıp çırpın. Üzerine yoğurt, süzme yoğurt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın. Ardından içine un ve kabartma tozunu da ilave edip karıştırın. Karıştırırken unun topaklanmamasına dikkat edin. Son olarak tuz ve şekerini de ekleyip son bir kez karıştırın ve işte hamurunuz hazır.

Yanmaz yapılmaz bir tavayı ocağa alın, yağlayıp ısıtın. Ardından hazırladığınız hamurdan bir kaşık kadar koyup yine yanlarından kaşıkla düzeltin ve yuvarlak bir şekil almasını sağlayın. Spatulayla çevirerek arkalı önlü pişirin, tüm hamur bitene dek bu işlemi tekrar edin. İster üzerine pudra şekeri serperek ister reçellerle isterseniz de peynir-zeytin gibi tuzlu malzemelerle afiyetle tüketin.

SMOOTHİE İÇİN GÜNE ENERJİK BAŞLAYIN

Malzemeler: 5 yemek kaşığı süzme yoğurt, 10-12 adet yaban mersini, 6 adet çilek

1 tatlı kaşığı bal, 1 yemek kaşığı chia tohumu, 15 adet yaban mersini

1 adet küçük boy muz, 1 tatlı kaşığı chia tohumu, 5-6 adet çiğ badem

Yapılış aşaması; Blenderın içine süzme yoğurdu, saplarını ayıklayıp yıkadığınız çilekleri, yaban mersini, bal ve chia tohumunu ekleyin ve güzelce karıştırın. Bir kasenin içine aldığınız karışımı yaban mersini, muz, chia tohumu ve çiğ bademle dilediğiniz gibi süsleyin. Afiyetler olsun.