Erkek ilişkisini neden saklamak ister duygularından emin olmayabilir!

Yeni bir ilişkinin başında kadın ya da erkek farketmeksizin ilişkinizi başkalarına hemen söylemek istemeyebilirsiniz. Ancak bu durum giderek uzuyorsa özellikle erkek arkadaşınız arkadaşlarından ilişkisini gizliyorsa bunun farklı sebepleri olabilir. Hemen her kadının yaşadığı bu durumun nedenleri neler? Bir erkek ilişkisini neden saklamak ister? Bu soruların yanıtları haberimizin devamında...

Başka bir ilişkiyi yeni bitirdiyse

Yeni bir ilişkiden çıkması, sizinle olan ilişkisini gizli tutmak istemesi için anlaşılabilir bir sebeptir. Bunun nedeni ayrıldıkları için eski sevgilisinin duygularını incitmek istememesi, yeni kız arkadaşını eski sevgilinin olumsuzluklarından korumak istemesi ya da hala eski sevgilisini düşlüyor olması olabilir.

Arkadaş grubundan birinin ona karşı hisleri olabilir

Bir erkek arkadaş grubunun dengesini bozmamak ya da arkadaşına çok fazla zarar vermemek için ilişkisini saklayabilir. İlişki ciddiyse, zamanı geldiğinde tüm arkadaşlarına açık olacak ve herhangi bir sorun çıkmayacaktır.

Henüz ortak arkadaşlarının bundan haberdar olmasını istemiyor

Çoğu erkek, başkalarının fikirleriyle canını sıkmak istemez. Bir çiftin ortak arkadaşları söz konusu olduğunda, ilişkide her iki partneri de rahatsız edebilecek özel şeyler hakkında birçok soru sormaya başlayabilirler. Bu durumla başa çıkmanın en iyi yolu tabii ki sabırlı olmak ve kimseye ilişkiden bahsetmeden önce bir süre beklemektir. İşler daha ciddi hale geldiğinde ise bunu açıklamaktır.

Duygularından emin değil

Özellikle duygular ve yeni ilişkiler söz konusu olduğunda erkekler de kadınlar kadar güvensiz olabilir. Dünyaya duyurmadan önce olayların nereye gittiğini görmek isteyebilir. Zaman bu durumda en iyi anahtardır. Yakında bunun gerçek aşk olup olmadığını kavrayacaktır.

Ailesinin onayından endişe ediyor olabilir

Geleneksel bir aileden geliyorsa veya kiminle çıkması gerektiği konusunda çok kesin fikirleri olan ebeveynleri varsa, onlara ilişkiden bahsetmeden önce beklemek isteyebilir. Bu durumlarda iletişim anahtardır: Aileye yaklaşmanın doğru yolunu bulmaya ve vizyonlarını anlamaya çalışın.

Başkalarının bu konudaki fikirlerini duymak istemiyor

Bazı erkekler gerçekten özeldir ve yargı ve diğer insanların fikirlerine aldırış etmez. İlişkiyi yürütmenin en iyi yolunun gereksiz konuşmalardan ve tartışmalardan kaçınmak olduğunu düşünürler. Bu nedenle, mahremiyet onun için bu kadar önemliyse; belki de yapılacak doğru şey sadece yakın arkadaşlara ve aile üyelerine söylemek olacaktır.