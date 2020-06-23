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Tarçın neye iyi gelir diş ağrılarını anında gideriyor!

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle diş hekimine gitmekten çekinir hale geldik. Diş ağrısını gidermek isteyenler için tarçın önemli bir besin.

Tarçın neye iyi gelir diş ağrılarını anında gideriyor!
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Tarçının sahip olduğu antibakteriyel özellikler sayesinde dişlerin daha sağlıklı olmasını sağlar. Ayrıca tarçın yağı diş ağrılarını kısa sürede dindirmede bulunmaz bir nimet. Yüzyıllardır hastalıkları tedavi etmede kullanılan tarçının faydaları bununla da sınırlı değil. Tarçın, şeker hastalığının önlenmesi, hızla zayıflama, enfeksiyon tedavisi, ve daha birçok konuda da sağlık açısından yararlıdır. İşte tarçının bilinmeyen faydaları...

Kanser riskini azaltır

Tarçının, kansere neden olan hücrelerin büyümesini ve kolondan detoksifiye edici elementleri azaltarak kolon kanseri oluşum olasılığını düşürdüğü bulunmuştur.

Diş ağrısına çare

Ağızdaki bakterilerin çoğalması dişlerde plak ve diğer hastalıkların oluşmasına yol açar. Tarçın, bol miktarda antibakteriyel özelliklere sahiptir ve düzenli olarak alındığında dişleri sağlıklı tutar. Ağrıyan bir dişe ve etraftaki bölgelere iki damla tarçın yağı sürmenin diş ağrısı ve diş çürümelerini azalttığı bulunmuştur.

Kilo kontrolü

Tarçın kilo vermede yardımcı olur. Bunun nedeni, tarçının sindirim sistemindeki yiyeceklerin yavaş bir şekilde dağılmasına yardımcı olmasıdır. Bu, doluluk hissi verir, yemek yeme isteğini azaltır ve daha az gıda maddesinin alınmasına yardımcı olur.

Tip 2 diyabeti önler

Tarçın, insülin duyarlılığını artırma gücüne sahiptir ve bu, tip 2 diyabet ve metabolik direncin önlenmesine yardımcı olur. Tarçın kişide kan şekeri seviyesinin düşürülmesine yardımcı olur ve bu nedenle, anti-diyabetik gıda olarak bilinir. Tarçın, kan dolaşımına girdikten sonra kan şekeri seviyesini azaltarak, sindirim sistemindeki karbonhidratların parçalanmasını yavaşlatır. Bu nedenle, diyabetik hastalar için bazen bir nimet olarak görülür.

Virüs enfeksiyonlarını tedavi eder

Tarçın virüs enfeksiyonlarından koruma gücüne sahiptir. Soğuk algınlığı semptomlarının kontrolünde fayda sağlar. Aynı zamanda balgam ve göğüs tıkanıklığının oluşmasını önler. Kış mevsimi ve soğuk iklim için idealdir.

Dikkat eksikliğini gideriyor

Tarçın dikkat eksikliği bozukluğu olan kişiler için faydalıdır. Bu hastaların genellikle gün içerisinde kolayca dikkati dağılır. Uzun süreler boyunca oturmakta ve bir şeyleri organize etmede zorlanırlar. Aşırı konuşma, öfkeli olma, sabırsızlık bu insanlar arasında görülen diğer belirtilerdir. Düzenli olarak tarçın alımının dikkat eksikliği bozukluğu olan hastalarda önemli değişiklikler yaptığı bulunmuştur.

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