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Amerika'da tır şoförlüğü yapan Tolga Karel yeni aldığı evi paylaştı!

Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşip tır şoförü olan eski oyuncu Tolga Karel, sosyal medya hesabından Amerika'da aldığı yeni evi paylaştı.

Amerika'da tır şoförlüğü yapan Tolga Karel yeni aldığı evi paylaştı!
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Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalarda yer eden oyuncu Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınmıştı. Burada yeni bir hayat kuran Karel, tır şoförlüğü yapmaya başladı. Sosyal medya hesabından sıkça paylaşım yapan Tolga Karel, yeni aldığı evle herkesi şaşırttı. 

Ayda 8 bin dolar kazanıyor

Sarah Scott ile evlenen ve tır şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan Karel, yaşamını ailesiyle birlikte Florida'da sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda aylık gelirinin 8 bin dolar olduğunu açıklayan Karel, yeni evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

"Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla"

Tolga Karel, paylaşımına "Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler, hayırlı olsun inşallah. Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla. Bunca emek, alınteri boşuna değilmiş. Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için..." notunu düştü.

 

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