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30 yaşına basan Çağatay Ulusoy, yeni yaşına yeni imajıyla girdi!

30. yaş gününü kutlayan Çağatay Ulusoy, yaş günü pastasıyla çekildiği kareyi Instagram hesabından yayınladı. Ulusoy'un yeni imajı yine ilgi odağı oldu.

30 yaşına basan Çağatay Ulusoy, yeni yaşına yeni imajıyla girdi!
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Hakan Muhafız'ın ardından Netflix için çekilen Mücadele Çıkmazı filmiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, sosyal medya hesabından yeni yaşını kutladı. Doğum günü pastasıyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ulusoy'un bıyıklı imajı da gözden kaçmadı.

"Güzel kalpleriniz mutlulukla, iyilikle karşılaşsın"

Rol aldığı projeler için sık sık imaj değiştiren Ulusoy uzun saçlı ve bıyıklı fotoğrafının altına doğum günü için "Yaptığınız iyiliklere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum yeni yaşımda. Bu mumu üflerken güzel kalplerinizin hep iyilikle, mutlulukla karşılaşacağı bir hayat diliyorum sizlere. Bütün hediyeleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" notunu yazdı. Çağatay Ulusoy'un dün akşam paylaştığı fotoğraf kısa sürede 650 binden fazla beğeni aldı.

Tarzıyla sık sık gündem oluyor

Son olarak Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'da konuk oyuncu olarak rol alan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolar ve sakallarıyla gündem olmayı başarıyor.

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