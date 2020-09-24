Eski eşi Chloe Laughnan'a nafaka ödeyemeyen Serdar Ortaç: Canımı mı alacaklar?

Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam Ataşehir'de bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Serdar Ortaç çarpıcı açıklamalarıyla gündeme oturdu. Eski eşi Chloe Loughnan'a nafaka ödemediğini kabul eden Ortaç, borçlarını da sıraladı.

"Para topladıkça nafakayı ödüyorum"

Eski eşi Chloe Loughnan'ın nafakasını ödemediğini doğrulayan ünlü şarkıcı, "Kız bu konuda çok haklı. Boşandık, nafaka konusunda anlaştık. Her ay ödemem gereken bir para var. Birinciyi ödeyemedim, sabretti. İkinciyi ödeyemedim sustu. Üçüncü, dördüncü derken hep sustu. Artık yazdı, 'Serdar bende burada aç mı kalayım? Benim de burada ihtiyaçlarım oluyor' diye. Özür diledim. Şimdi biraz toparladım, toparladıkça gönderiyorum. Ama tabi daha çok borcum var. Ses çıkarmıyor şu an, anlayış gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Canımı mı alacaklar kazanıp ödeyeceğiz!"

Ortaç dikkat çeken sözlerine şöyle sürdürdü: "Geçmiş günlere göre borçlarımı azalttım. Bir devlete vergi borcum var. Yapılandırmaya alacaklar. Bankaya borcum var, onları da yapılandıracaklar. Canımı mı alacak? Başka çaremiz yok. Çalışacağız, insanları eğlendireceğiz, kazanıp ödeyeceğiz."

"Herkesin durumu vahim"

Serdar Ortaç, gece hayatının da pandemi koşulları ile birlikte yeni bir kimliğe büründüğünü ifade etti. Ortaç, "Bundan sonra gece 12'de eğlence bitecek ve gidip uyuyacağız. Ben bu işe yıllar önce Karabiberim şarkısı ile başladığımda sabah 7'de bitirirdik bu işi. Şimdi daha iyi. Biz de yorulmuyoruz, dinleyende... Madalyonun diğer yüzünde ise çok başka bir tablo var. Çünkü gece hayatında, eğlenen insanlar mekandan çıktığı anda, taksicisinden, restoranına, valesinden, garsonuna herkes para kazanıyor. Hepsinin durumu vahim. Bu virüs 100 senede bir geliyor, bu da bize denk geldi, inşallah hep birlikte atlatacağız" dedi.