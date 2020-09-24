search menu
search
close

Orman meyveli pavlova nasıl yapılır eşsiz tadıyla büyülüyor!

Avustralya ve Yeni Zelanda'ya özgü şahane bir tatlı olan pavlovayı elmaelma.com okuyucuları için araştırdık. İşte tadına doyamayacağınız pavlova tarifi!

Orman meyveli pavlova nasıl yapılır eşsiz tadıyla büyülüyor!
-A A+

Görselliğiyle, tadıyla ve hafifliğiyle gönüllerde taht kuran pavlova tarifini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün sizler için tatlı tariflerimiz arasında Yeni Zelanda'nın vazgeçilmez tatlısı 'pavlova' tarifini seçtik. Farklı bir tatlı tarifi arayanlar için pavlova harika bir seçim olacak. Sevdikleriniz ve misafirlerinizle keyifini çıkaracağınız pavlova tarifini aşağıya bırakıyoruz. İşte damak çatlatan pavlova tarifi...

Orman meyveli pavlova için malzemeler:

4 büyük yumurta akı
1 su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı vanilya özütü
1 çay kaşığı elma veya pirinç sirkesi
1/2 yemek kaşığı mısır nişastası
1 kutu çiğ krema
2 yemek kaşığı pudra şekeri
1 çay kaşığı vanilya özütü
2 su bardağı orman meyvesi

Hazırlanışı:

Fırını 130 dereceye ayarlayıp ısınmaya bırakın. Bir fırın tepsisinin orta kısmına 18 cm. çapında bir daire çizdiğiniz pişirme kağıdı yerleştirin. Toz şekeri mutfak robotuna alın ve iyice incelene kadar çekin. Ayaklı mikser yardımıyla oda sıcaklığındaki yumurta aklarını orta hızda çırpmaya başlayın. Yumurtalar köpük köpük olunca toz şekeri her defasında bir yemek kaşığı olmak üzere azar azar ekleyin.

Mikseri hızlı ayarda toz şeker tamamen eriyene kadar yaklaşık 10- 15 dakika karıştırın. Kontrol için bir parça karışımı iki parmağınız arasına alın. Elinize şeker partikülleri gelmemelidir. Son olarak; 1/2 çay kaşığı vanilya özütü, sirke ve nişastayı da ekleyip spatula yardımıyla karışıma yedirin. Karışımı, bir tepsinin içinde hazırladığınız yuvarlak şablon içine dökün, spatula ile kabaca şekillendirin. Fırının orta katında yaklaşık bir saat pişirin.

Piştiğinde dış kısmında hafif sarımsı bir kabuk oluşacaktır. Pavlova, piştikten sonra fırının kapağını aralayıp içerisinde soğumaya bırakın. Bu esnada soğuk çiğ kremayı, pudra şekeri ve yarım çay kaşığı vanilya özütü ile birlikte sert tepecikler haline gelene kadar çırpın ve dolapta soğumaya bırakın. Fırındaki beze iyice soğuduktan sonra kırmamaya dikkat ederek bir pasta tabağına alın ve üstüne kremayı yayın. En üste kırmızı meyveleri elinizle tek tek yerleştirin. Aynı gün içerisinde tüketin. Afiyet olsun...

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Diş ağrısını gidermenin en etkili yolu burada! Diş ağrısını gidermenin en etkili yolu burada!
Organik
Ebru Gündeş yıllardır görüşmediği babasını kaybetti! Ebru Gündeş yıllardır görüşmediği babasını kaybetti!
Magazin
En Güncel Galeriler
Bir döneme damga vuran 'Acemi Cadı' oyuncuları yıllar sonra buluştu!
Bir döneme damga vuran 'Acemi Cadı' oyuncuları yıllar sonra buluştu!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Serenay peş peşe deniz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Serenay peş peşe deniz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Kuzey Yıldızı'nın güzel oyuncusu üstsüz güneşlenirken yakalandı!
Kuzey Yıldızı'nın güzel oyuncusu üstsüz güneşlenirken yakalandı!
Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, pozlarıyla göz kamaştırdı!
Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, pozlarıyla göz kamaştırdı!
Tatlı Kaçıklar'ın 'Seksi Şempanze'sine bir de şimdi bakın!
Tatlı Kaçıklar'ın 'Seksi Şempanze'sine bir de şimdi bakın!
Önceki Haberler
Sofralarda hafiflik: Zeytinyağlı biber dolması
Sofralarda hafiflik: Zeytinyağlı biber dolması
15 milyonluk son defilesini yapan ünlü modacı, gözyaşlarını tutamadı!
15 milyonluk son defilesini yapan ünlü modacı, gözyaşlarını tutamadı!
Uyandığınızda kirpiklerinizin döküldüğünü fark ediyorsanız...
Uyandığınızda kirpiklerinizin döküldüğünü fark ediyorsanız...
30 yaşına basan Çağatay Ulusoy, yeni yaşını yeni imajıyla kutladı!
30 yaşına basan Çağatay Ulusoy, yeni yaşını yeni imajıyla kutladı!
Amerika'da tır şoförü olan Karel'in yeni evi ağızları açıkta bıraktı!
Amerika'da tır şoförü olan Karel'in yeni evi ağızları açıkta bıraktı!
Erkeklerin ilişkisini başkalarından gizlemesinin sebebi...
Erkeklerin ilişkisini başkalarından gizlemesinin sebebi...
Serdar Ortaç'ın nafaka isyanı: Canımı mı alacaklar?
Serdar Ortaç'ın nafaka isyanı: Canımı mı alacaklar?
Ertuğrul Makena'nın ALPHA'sı
Ertuğrul Makena'nın ALPHA'sı
Yorumlar