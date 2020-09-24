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Zeytinyağlı biber dolması nasıl yapılır hafif mi hafif lezzet!

Zeytinyağlı tariflerin en sevilenlerinden biber dolmasına sofralarınızda yer açın. İşte benzersiz lezzetiyle damak çatlatan zeytinyağlı biber dolması tarifi!

Zeytinyağlı biber dolması nasıl yapılır hafif mi hafif lezzet!
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Ege mutfağının olmazsa olmazı zeytinyağlı biber dolması, hepimiz için karşı koyulmaz lezzetlerden. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz zeytinyağlı biber dolması tarifini elmaelma.com okurları ile paylaştık. Fırında zeytinyağlı biber dolması tarifini deneyerek bu lezzeti sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte fırında zeytinyağlı biber dolması yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler...

Malzemeler; 20 adet dolmalık biber, 1 su bardağı pirinç, 4 adet orta boy soğan, 1 çay bardağı zeytinyağı, 2 adet domates, 1/2 demet maydanoz, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 su bardağı su zeytinyağlı biber dolması için yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; Soğanları küçük küpler halinde doğrayın. Tavayı kızdırın ve zeytinyağını döküp soğanları kavurun. Pirinci yıkayın ve süzdürün. Kavrulan soğanların içine pirinci koyup  kavurun. Maydanozları kıyın. Domatesleri küp şeklinde doğrayın ve kavrulan pirincin içine baharatlar ve maydanozla ilave edin. Domatesler suyunu çekince harcı ocaktan alın. Biberlerin sap kısmını daha sonra kapak yapacak şekilde kesin. Biberlerin içindeki çekirdeklerini çıkarıp, yıkayın. Biberleri hazırladığınız harçla doldurun ve üzerini kestiğiniz sap kısımlarıyla kapatın. Fırına girecek bir tepsiye biberleri dizin.

Üzerine 1 su bardağı su döküp önceden ısıtılmış fırında içleri yumuşayıp, her iki yüzünün de üzeri kızarıncaya kadar ortalama 40 dakika pişirin. Fırından çıkarıp oda sıcaklığında sıcaklığını azalttıktan sonra afiyetle sevdiklerinizle bu lezzeti paylaşabilirsiniz. 

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