Sivilce maskesi nasıl yapılır sivilcelerden kurtulmanın kolay yolu!

Birçok insanın hayatında en az bir kere yaşadığı sivilce problemiyle doğal ürünlerle savaşabilirsiniz. Ergenlikte hormonlar, yetişkinlikte tüketilen besinler kaynaklı oluşan akne ve sivilcelerden nasıl kurtulabiliriz? İşte sivilceleri cildinizden tamamen silen zerdeçallı maske tarifi!

Zerdeçal maskesi

Bu altın renkli baharatın faydaları neredeyse 4000 yıl önce keşfedilmiş! Yayınlanan bir araştırmaya göre, Güney Asya'da sayısız tıbbi ve dini amaç için kullanılmıştır. Zerdeçal ve ana bileşeni kurkumin, vücudunuzun en büyük organı olan cildinizi tedavi etmek için harika bir ilaçtır!

Malzemeler:

Organik elma sirkesi 1/2 çay kaşığı zerdeçal tozu, 1 yemek kaşığı organik, bal (tercihen Manuka balı), süt (isteğe bağlı).

Yapılışı:

Zerdeçal tozunu balla karıştırın. Göz çevresinden uzak durarak maskeyi cildinize uygulamak için temiz ellerinizi kullanın. 15-20 dakika bekletin, ardından ılık suyla durulayın. Zerdeçal tozu ciltte sarımsı bir renk bırakırsa, lekeli bölgelerin üzerinden geçmek için süte batırılmış bir pamuk kullanarak temizleyin. Bu maskeyi haftada iki kez tekrarlayın.