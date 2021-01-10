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"Anneme yakalandım" itirafında bulunan İrem Derici'ye babasından uyarı!

Dobralığıyla bilinen şarkıcı İrem Derici’nin röportajlarında kendisiyle ilgili mahrem konulara girmesi ailesini rahatsız etti. Derici'ye babasından uyarı geldi.

"Anneme yakalandım" itirafında bulunan İrem Derici'ye babasından uyarı!
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Hürriyet'te yer alan habere göre son röportajında kendisini tatmin ederken annesine nasıl yakalandığından bahseden ünlü şarkıcıya ailesinden uyarı geldi. Hulusi Derici’nin “Böyle konularla değil müziğinle gündeme gel. Bunlar Türk aile yapısına ters” diyerek kızını uyardığı öğrenildi.

Aldatma itirafı

Exxen'de yayın yapmaya başlayan Hasan Can Kaya'nın konuğu olan İrem Derici, sevgililerini aldattığı itirafı da çok konuşuldu. Derici, programda "Ben de aldattım. Psikolojik şiddet çok garip bir şey. Öyle bir şey diyor ki, hıncımı alamıyorum. Gidiyorum aldatıyorum ama haberi de olmuyor. Ne yapmış oluyorum şimdi? Hepsini aldatmadım ama" dedi.

İlişkileri hakkında konuşan Derici "Evliliğimde ya da uzun ilişkimde böyle bir şerefsizlik yapmadım. Ne zaman aldatsam, 3 ila 5 iş günü arasında o ilişki bitti" diye konuştu.

 

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