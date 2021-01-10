Oyuncu Can Yaman'a İtalya'da 400 Euro sosyal mesafe cezası kesildi

31 yaşındaki oyuncu Can Yaman, makarna reklamı için gittiği İtalya'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ünlü oyuncunun hayranları, Yaman'la fotoğraf çektirmek için adeta birbirlerini ezdiler.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in çektiği bir reklam filminde oynayan Can Yaman, cuma günü çekimler sonrası otel çıkışında kendisini bekleyen hayranlarının arasına karışıp fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı. İtalyan güvenlik güçleri, 31 yaşındaki aktöre Kovid-19 kısıtlamaları gereğince sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için 400 Euro ceza kesti.

Hayranlarının beklediği ön kapıdan çıktı

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre güvenlik kaynakları Can Yaman'ın otele mutabık kalındığı gibi arka kapıdan girdiğini ancak beklendiği gibi aynı kapıdan çıkmayarak hayranlarının beklediği ön kapıyı tercih ettiğini belirtti.

Kaynak: İHA