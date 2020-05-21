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Tepsi çöreği nasıl yapılır bu lezzetten vazgeçemeyeceksiniz!

Lezzeti dillere destan bu tarif bayram sofralarınızı renklendirecek. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. Şimdiden afiyetler olsun.

Tepsi çöreği nasıl yapılır bu lezzetten vazgeçemeyeceksiniz!
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Tepsi çöreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Lezzeti dillere destan bir tarifle tanışmaya hazırmısınız? Kahvaltı sofralarınızın yeni adres olacak bu şahane lezzete bayılacaksınız. Üstelik hazırlaması da okadar zor değil! Çabucak hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzeti gönül rahatlığıyla misafirlerinize de ikram edebileceksiniz. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda tepsi çöreği tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER: 

Hamuru İçin:

1/2 su bardağı ılık su,1/2 su bardağı ılık süt1 tatlı kaşığı instant maya,1 tatlı kaşığı toz şeker,1/2 çay bardağı sıvı yağ,2,5 su bardağı un,1,5 çay kaşığı tuz

Üst Malzeme İçin:

1/2 çay bardağı tereyağı (eritilmiş),6 adet kurutulmuş domates(doğranmış)
1/4 demet maydanoz(kıyılmış),1/2 su bardağı kaşar peyniri(rendelenmiş),1 çay bardağı beyaz peynir(ufalanmış

Hazırlanışı: 

Geniş bir kasede ılık su, ılık süt, instant maya ve toz şekeri karıştırın. Mayanın aktif olması için 3-4 dakika bekleyin.Üzerine sıvı yağı ekleyip tekrardan karıştırın.Unu azar azar ilave edip ele yapışmayan bir hamur elde edene dek yoğurun. Pişireceğiniz borcamı margarin veya tereyağıyla yağlayın. Hazırlamış olduğunuhamuru borcama yerleştirin ve üzerini unlayıp temiz bir bezle kağatın. Yaklaşık 45 dakika oda sıcaklığında mayalandırın.Üzeri için harcını hazırlayalım. Eritilmiş tereyağıi kuru domates ve maydonuz bir kasede karıştırın.Mayalanmış olan hamurun havasını alın. Ardından  parmak uçlarınızla dıştan içe doğru küçülen daire şekli verin.Rendelenmiş kaşar peyniri ve ufalanmış beyaz peynirle boşlukları doldurun.Hazırlamış olduğunuz tereyağlı sosu da hamurun her yerine gelecek şekilde yayın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20 dakika pişirin.İlk sıcaklığı geçen kahvaltı çöreğinizi dilimleyerek servis edin.

 

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