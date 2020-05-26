Şeker hastalığı belirtileri neler ayaklarda karıncalanmaya sebep oluyor!

Her 11 kişiden birinin sahip olduğu hastalık olan diyabet, dünyada en sık görülen hastalıklardandır. Şeker hastalığı, normalden fazla yemek yeme ve doymama hissi, sık idrara çıkma, ağızda kuruluk gibi temel belirtilerinin yanında ayaklarda karıncalanma ve uyuşmaya neden oluyor. Peki diyabet neden olur? Tedavisi nasıldır? İşte yanıtlar...

Diyabet (Şeker Hastalığı) nedir?

Halk arasında genel olarak şeker hastalığı olarak tabir edilen Diabetes Mellitus, genel olarak kanda glukoz (şeker) seviyesinin normalin üzerine çıkması, buna bağlı olarak normalde şeker içermemesi gereken idrarda şekere rastlanmasıdır.

Şeker hastalığı belirtileri neler?

Şeker hastalığı, kendini üç temel belirti ile gösteriyor. Bunlar normalden fazla yemek yeme ve doymama hissi, sık idrara çıkma, ağızda kuruluk ve tatlılık hissi ve buna bağlı olarak aşırı su içme isteği olarak sıralanabilir. Bunun dışında kişilerde görülebilecek diğer diyabet belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Halsizlik ve yorgunluk hissi

Hızlı ve istemsiz kilo kaybı

Bulanık görme

Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi

Yaraların normalden daha geç iyileşmesi

Ciltte kuruluk ve kaşıntı

Ağızda aseton benzeri koku oluşumu

Şeker hastalığı neden olur?

Tip 2 diyabetin nedenleri arasında şunlar gösterilebilir:

Obezite (aşırı kilo)

Ebeveynlerde diyabet öyküsünün bulunması

İleri yaş

Hareketsiz yaşam tarzı

Stres

Gebelik sırasında gestasyonel diyabet oluşumu ve normalden yüksek doğum ağırlıklı bebek dünyaya getirme

Şeker hastalığı tedavisi

Diyabet tedavi yöntemleri, hastalığın türüne göre farklıdır. Tip 1 diyabette insülin tedavisi ile birlikte tıbbi beslenme tedavisi titizlikle uygulanmalıdır. Besinlerin içerdiği karbonhidrat miktarına göre insülin dozunun ayarlanabildiği karbonhidrat sayımı uygulaması ile birlikte Tip 1 diyabetli bireylerin hayatı oldukça kolaylaştırılabilmektedir. Tip 2 diyabetli bireylerde ise tedavi beslenme düzeninin sağlanmasının yanı sıra genellikle hücrelerin insülin hormonuna duyarlılığını artırmaya veya doğrudan insülin hormonu salınımını artırmaya yönelik oral antidiyabetik ilaçların kullanılmasını içerir.