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Vücut tipine göre pantolon nasıl seçilir armut tipi vücutlar düşük bel giyebilir!

Şık bir görüntüye ulaşmanın yolu kendi vücut tipini tanımaktan geçiyor. Vücut tipinize uygun pantolonu seçmenizi sağlayacak tüyolar içeriğimizde!

Vücut tipine göre pantolon nasıl seçilir armut tipi vücutlar düşük bel giyebilir!
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Her kadının fiziği farklı bir vücut tipine sahip. Pantolonlar hepimizin dolabındaki vazgeçilmez kıyafetlerden. Armut, dikdörtgen ya da elma... vücut tipiniz nasıl olursa olsun fiziğinize uygun pantolonlar seçerek şık görünebilirsiniz. Ama önce vücut tipinizi tanımanız gerekiyor. İşte vücudunuza göre doğru pantolon seçmenin ipuçları!

Dikdörtgen vücut tipi 

Dikdörtgen vücut tipi, kıvrımsız hatlara ve düz vücut tipine sahiptir. Üst ve alt bölge hemen hemen aynı oranda ve incedir, bel ise kıvrımsızdır. Düz vücut hatlarınızdan yakınıyor olabilirsiniz. Ancak şunu söyleyelim ki; jean seçimi açısından oldukça şanslısınız.

Armut vücut tipi 

Armut vücut tipine sahipseniz sizin için en doğru pantolon seçimi boru paça ve koyu renk olanlar olacaktır. Yüksek bel pantolonlar da kalçaları geniş göstereceği için düşük bel tercih edebilirsiniz.

Armut tipli vücuda sahip olanlar kesinlikle renkli, desenli pantolonlar ve havuç modeller tercih etmemeli. Renkli ve desenli pantolonlar dikkati alt bölgenizde toplar. Bunun yerine koyu renk pantolonunuzun üzerine renkli ve desenli bluz, gömlek ya da tişörtler tercih edebilirsiniz. Böylece dikkati alt bölgenizden çekmiş olursunuz.

Elma vücut tipi 

Elma vücut tipinde vücudun üst bölgesi geniş, alt bölgesi dardır. Büyük ya da orta göğüsler, ince bacaklar, kıvrımsız bir bel ve dar kalçalar da elma vücut tipinin özelliklerindendir. Bu vücut tipine sahipseniz alt bölge ince olduğundan hemen her pantolon tarzı tercih edilebilir.

Elma vücut tipi için en uygun pantolon modeli ise dar paça bir jean olacaktır. Öte yandan renkli ve desenli pantolonlar, havuç modeller ve kalın kemerler de size çok yakışacaktır. Pantolonunuzun üstüne giydiğiniz parçanın ise üst bölgenizi daha zayıf gösterecek dökümlü olmasına dikkat edin.

Kum saati vücut tipi 

Nam-ı diğer 'mükemmel vücut tipi'. Kum saati vücut tipinde incecik bir bel, geniş kalçalar ve büyük göğüsler vardır Bu vücut tipine sahipseniz çok şanslısınız! Kum saati vücut, atletik bir vücut tipidir. Bu vücut tipine sahipseniz birçok pantolon modeli size çok yakışacaktır.

Sizin için en ideal pantolonlar ise bol paçalar ve düşük beller olacaktır. Öte yandan şalvar pantolonlar ve havuç modeller kalçaları fazla geniş göstereceği için uzak durmanızda fayda var. Pantolonlarınızı kombinlemek için aşırı dar ve bol kıyafetlerden kaçınmalısınız.

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