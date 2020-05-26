25 kilo veren Buse Terim son halini paylaştı takipçilerinden beğeni yağdı!

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 18 ay arayla iki çocuk dünyaya getirdi. Doğum sonrası aldığı fazla kiloları irade ve azimle vermeyi başardı. Eski formuna kavuşan Buse Terim son paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.
Bayramlıklarını giymiş bir kız
Kilolarıyla takipçilerinden gelen acımasız yorumlara ve hakarete varan eleştirilere maruz kalan Buse Terim, son dönemde popülerleşen aralıklı oruç sistemiyle kilo verdiğini açıklamıştı. Yeni görüntüsüyle paylaşım yapan Terim, sarı, çiçekli elbisesiyle verdiği pozu, "Bayramlıklarını giymiş bir kız" notuyla yayınladı.
Instagram hesabında 1,9 milyon takipçisi bulunan Terim'in fotoğraflarına takipçilerinden 100 bini aşan beğeni geldi.