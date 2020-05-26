İpek Filiz Yazıcı kardeşinin fotoğrafını yayınladı ortalık karıştı!

Aşk 101 dizisi ile üne kavuşan genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanırken takipçileriyle de sohbet ederek iletişime geçiyor. 11 yaşındaki kardeşinin resmini bir tablo uygulamasını kullanarak paylaşan Yazıcı'nın kız kardeşinin Serel Yereli'yle olan benzerliği görenleri şaşırttı.

Kardeşinin Serel Yereli'yle olan benzerliği dikkat çekti

İpek Filiz, Twitter hesabından bir tablo uygulamasıyla kendi pozunu paylaştı. Aynı uygulamayı kardeşinin de denediğini söyleyen Yazıcı, 11 yaşındaki kardeşinin yaptığı versiyonunu da yayınladı. Takipçileri genç oyuncunun kardeşinin fotoğrafını görünce onu şimdilerde Londra’da yaşayan ve kariyerini şarkıcılık üzerine kurmak isteyen Serel Yereli’ye benzetti.

İpek Filiz Yazıcı da bu benzerlikle ilgili olarak: “Aşırı benziyorlar evet” şeklinde bir açıklama yaptı.