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Evelik otu faydaları neler vücutta biriken toksinleri temizler!

C vitamininden oldukça zengin olan evelik otu, vücutta biriken zararlı toksinleri atmada birebir. İşte evelik otunun bilinmeyen faydaları!

Evelik otu faydaları neler vücutta biriken toksinleri temizler!
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Kars'ta yetişen ve bölgenin meşhur yemeği evelik aşının ana malzemelerinden olan evelik otu, sağlık açısından birçok faydası bulunan bir besin. Labada otu olarak da bilinen ve halk arasında birçok isimle adlandırılan evelik otunun geçmişi eski Mısır'a kadar uzanıyor. Kuzu kulağı ve ıspanakla karıştırılabilen bu bitki, enfeksiyonlardan, deri hastalıklarına; hemoroitten, kadın hastalıklarına birçok sağlık sorununa iyi geliyor. Gelin evelik otunun daha önce hiç duymadığınız faydalarına yakından bakalım!

Gribal enfeksiyonlarla savaşır

C vitamini açısında zengin olduğu için gribal enfeksiyonlar işle savaşta oldukça etkili bir besindir. Kış aylarının getirdiği grip, nezle gibi hastalıklardan vücudu korur.

Deri hastalıklarına birebir

Evelik otu egzama, kaşıntı gibi deri hastalıkları ve deri üzerindeki mantarları geçirmekte oldukça etkili olan bir bitkidir. Mevsim geçişlerinde yaşanan alerjik sorunların şiddetini azaltmak için kullanılabilir.

Tüm toksinleri vücuttan atıyor

Vücutta biriken toksinlerin atılması için yapılan detoks uygulamalarında en önemli besin olarak önerilir. Bu özelliği ile karaciğer hastalıklarının iyileştirilmesinde faydası olan etkili bir bitkidir.

İshali önlemeye yardımcı

Kökü kaynatılıp içilir ise besinlerden kaynaklanan ishali önlemeye yardımcıdır. 10 gr evelik kökü 1 bardak sıcak suda demleme usulü hazırlanarak tüketilebilir.

Kabızlığı önler, hemoroit problemlerini giderir

Bu size ters gelebilir. Hem ishalde hem kabızlıkta nasıl kullanılır dediğinizi duyar gibiyiz. İshalde bitkinin kökü kullanılırken Kabızlıkta bitkinin yaprakları kullanılır. Özellikle hemoroit problemlerinde etkili olur.

Kadın hastalıklarına iyi gelir

Yapılan araştırmalara göre evelik otu bazı kadın hastalıklarının tedavisinde olumlu etki sağlamaktadır. Kadınlardaki hormonları dengelemede etkili olduğu saptanmıştır. 

İştah arttırır

Çocuklarda sıklıkla görülen iştahsızlık sorununu çözmede de birebirdir. Evelik otu iştah artmasına yardımcı olur.

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