Yumurta salatası tarifi harika bir alternatif!

Kahvaltı sofralarına farklı bir alternatif arayanlar buraya! Kahvaltı yeşilsiz olmaz diyorsanız mutlaka yumurta salatasını denemelisiniz. Bol limonla servis edilen bu tarif kahvaltılarınızın yeni vazgeçilmezi olacak. Pratik kahvaltılarınızın da en sevilen yancısı olacak olan yumurta salatası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile yumurta salatası tarifi. Şimdiden afiyet olsun...

MALZEMELER:

4 adet yumurta(pişmiş),1 avuç dere otu(kıyılmış),3 dal taze soğan,1 avuç taze nane1 çay kaşığı tuz,1/2 çay kaşığı karabiber,1 çay kaşığı pul biber,1 çay kaşığıkekik,2 çay kaşığı zeytinyağı,1/2 adet limon

HAZIRLANIŞI:

Yumurtaları arzuya göre kayısı veya katı olacak şekilde tuzlu suda haşlayın. Tuzlu suda haşlamak, kabuklarının daha kolay soyulmasını sağlayacaktır.Yumurtaları soyduktan sonra en az 8 parçaya ayırın ve bir kaseye aktarın. Yumurtaların üzerine kıyılmış dereotu, taze soğan, taze nane, tuz, karabiber, pul biber, kekik, zeytinyağı ve limon suyu ile tatlandırıp, yumurtalar parçalanmayacak şekilde elinizle veya spatula ile karıştırın. Arzuya göre soğuk veya ılık olarak sofralarınızda afiyetle tüketin.