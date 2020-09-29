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Erkekler nasıl tahrik olur? En etkili yöntemler nelerdir?

Erkeğinizi baştan çıkarmak ve unutamayacağınız anlar yaşamak istiyorsanız bu 5 yöntemi mutlaka deneyin!

Erkekler nasıl tahrik olur? En etkili yöntemler nelerdir?
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Partnerinizi tahrik etmek mi istiyorsunuz? Çok basit yöntemleri var! Erkekler her nekadar karmaşık görünse de aslında çok basit varlıklardır, dikkat etmeniz gereken bir kaç şey ile onları kolayca yoldan çıkarabilirsiniz! Erkeğinizi tahrik etmenize yardımcı olacak 5 yöntemi sizler için hazırladık.

1- Erkeklerin seks için en uygun oldukları zaman dilimi sabah uyandıkları saatlerdir. Hemen hemen her erkek gün içerisinde defalarca kez seks yapmayı düşünse de uykudan yeni uyandıkları zamanlarda erkeklerin testosteron hormonları en yüksek düzeyde olur. Bu nedenle de sekse en hazır oldukları ve en çok seks yapmak istedikleri zamanlar sabah saatleridir. Saatinizi biraz erkene kurup uyanarak onu uyandığında birkaç ufak numara ile tahrik edebilirsiniz.

2- Erkeklerin anatomisi düşünülenin aksine oldukça basittir. Bu nedenle onun vücuduna yumuşak bir şekilde dokunuşlarda bulunmanız ve kendi vücut sıcaklığınızı ona hissettirmeniz onu tahrik etmek için başlı başına geçerli bir yoldur. Onun hangi bölgelerine dokunmanızdan daha çok hoşlandığını deneme yanılma yöntemi ile öğrenebilir ve onu tahrik etmek istediğinizde bu bölgelere dokunarak onu ilişkiye hazır hale getirebilirsiniz.

3- Onu baştan çıkaracak kokular deneyin. Yapılan araştırmalar erkekleri en çok tahrik eden kokuların başında lavanta çiçeği ve bal kabağı olduğunu söylüyor. Bu iki kokunun karışımı erkeklerin cinsel arzularını %40’a yakın arttırıyor. Bu nedenle yatağa girmeden önce vücudunuz kıvrımlarına bu kokuları sürerek erkekler nasıl tahrik olur kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

4- Ummadığı bir anda ve ortamda kulağına eğilerek onu o anda ne kadar istediğinizi ve arzuladığınızı söyleyin. Bu onu bir anda alevlendirecek ve tahmin ettiğinizden çok daha kısa sürede tahrik olmasını sağlayacaktır. Şayet bunu sözlü olarak söylemekten çekiniyorsanız ona cep telefonunuzdan munzur bir mesaj atabilirsiniz. Sizden böyle bir şey duymak onu hem çok şaşırtacak hem de baştan çıkaracaktır.

5- Erkekler kadınlarda görselliğe oldukça önem vermektedir. Bu nedenle erkekleri tahrik etmenin yolları arasında en isabetli alternatiflerden biri doğru giysiyi seçmektir. Örneğin mini bir etek giyerek altına seksi bir çamaşır tercih edebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey iç çamaşırlarınızı onun fark etmesini sağlamak. Oturup kalkarken seksi hareketler yapın ve partnerinizin gözüne uzun bakışlar gönderin. O hem vücudunuzun salgıladığı hormonu hem de sizin vermek istediğiniz mesajı çok kısa sürede fark edecek ve tahmin ettiğinizden çok daha kolay bir şekilde tahrik olacaktır.

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