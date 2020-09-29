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Kabak ve havuç spagetti nasıl yapılır büyüleyici tat!

Bugün elmaelma.com okuyucuları için sağlıklı, leziz mi leziz kabak ve havuç spagetti yemeğini hazırladık. İşte lezzetine doyamayacağınız spagetti tarifi!

Kabak ve havuç spagetti nasıl yapılır büyüleyici tat!
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Makarna pek çoğumuzun sevdiği bir yemek olsa da yüksek kalorili olması nedeniyle diyet yaparken genellikle uzak duruyoruz. Makarnanın en keyifli hali olan spagettinin yalnızca makarnadan yapıldığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Taze kabak ve havuçları ince ince dilimleyerek çok sağlıklı bir spagetti elde edebilirsiniz. İşte tadıyla büyüleyen kabak ve havuç spagetti tarifi!

Malzemeler:

1 adet kabak
1 adet havuç
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

1/2 kase yoğurt
1 diş sarımsak
1/2 çay kaşığı tuz

Sos için:

1 yemek kaşığı zeytinyağı
100 gram kıyma
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1/4 su bardağı su

Hazırlanışı:

Kabak ve havuçları sebze soyucu ile ince ince dilimleyin. Zeytinyağını bir tencereye alarak dilimlediğinizi kabak ve havuçları 5-10 dakika kavurun. Sarımsağı ezerek, yoğurt ve tuzla karıştırın. Ayrı bir tavada zeytinyağı ile kıymayı kavurun. Salçaları ve baharatları ekleyerek kısa bir süre daha kavurun ve suyu ilave edip 1-2 dakika pişirin. Pişirdiğiniz kabak ve havuçları sarımsaklı yoğurtla birleştirip üzerine kıymalı sos gezdirdikten sonra afiyetle tüketin.

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