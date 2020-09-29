Limonlu vanilyalı kurabiye nasıl yapılır kokusuyla mest eder!

Limonun mis kokusu, kıyır kıyır tadıyla yedikçe yedirecek şahane bir tarifle daha karşınızdayız. Her ısırdığımızda sizi deniz kıyısına ışınlanmış gibi bir his verecek efsane kurabiyelerimizin tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Limonlu vanilyalı kurabiyeye çocuklar da bayılacak. İşte kıyır kıyır limonlu vanilyalı kurabiye tarifi...

Malzemeler:

150 gram tereyağı(eritilmiş, ılık)

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 adet limon kabuğu rendesi

6 damla limonun suyu

1,5 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

2,5 - 3 su bardağı un

Yapılışı:

Tereyağını kısık ateşte eritin ve oda sıcaklığında birkaç dakika dinlendirin. Erimiş tereyağı ve yumurtayı bir kabın içine alın. Hafifçe çırpın. İçine pudra şekerini ilave edin ve karıştırın. Ardından limon kabuğu rendesini, birkaç damla limon suyunu ve vanilini ekleyin. Kabartma tozu, tuz ve unu eleyerek ilave edin. Karıştırarak homojen bir kurabiye hamuru elde edin. Hamuru streç film ile sarıp buzdolabında yaklaşık 1 saat dinlendirin. Çıkan hamuru iki yağlı kağıdın arasına alın. 1 - 1,5 cm kalığında olacak şekilde açın. Yuvarlak şekiller çıkararak yağlı kağıdın üzerine aktarın.

180 derecede ısıtılmış fırında 8-10 dakika kadar pişirin.Renkleri hafif dönmeye başladığında fırından alın ve oda sıcaklığında dinlendirin. Soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpiştirin. Dinlendikten sonra afiyetle tüketin.