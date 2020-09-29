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Sunucu Esra Erol programına gelen eleştirilere yanıt verdi bilinçli bir saldırı!

Programında işlediği çarpık ilişkiler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Esra Erol, "Şahsıma yapılan saldırılar bilinçli bir şekilde yapılıyor" dedi.

Sunucu Esra Erol programına gelen eleştirilere yanıt verdi bilinçli bir saldırı!
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Esra Erol'da programında açıklanan DNA testine göre komşusundan çocuğu olan evli kadının hikayesi sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili eleştiri oklarının hedefi olan Esra Erol, şahsına yönelik bilinçli bir saldırı yapıldığını söyleyerek kendini savundu.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında Esra Karakuş, kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz K. ile yasak ilişkisi olduğu ortaya çıkmış ve birliktelikten bir de çocuk dünyaya gelmişti. Türkiye'yi sarsan olayın yankıları sürerken sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan ve programının yayından kaldırılması konusunda konu başlıkları açılan Esra Erol ilk kez konuştu.

"Bilinçli bir saldırı yapılıyor"

3 saniyelik görüntüyle yargılanmayı hak etmediğini belirten Esra Erol, "Şahsıma yapılan saldırının bilinçli bir şekilde yapıldığını ve farklı bir şeye hizmet ettiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

RTÜK devreye girdi

Radyo Televizyon Üst Kurulu, bir televizyon kanalında yayımlanan programla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Son günlerde bir TV programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulumuz töhmet altında bırakılmakta ve 'RTÜK nerede?' benzeri sorular, gerek basın aracılığıyla gerekse sosyal medya üzerinden dile getirilmektedir. Milli ve manevi değerlerin korunmasına azami özen gösteren RTÜK, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyla hak etmediği bir kampanyaya maruz kalmaktadır. 7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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