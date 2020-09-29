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Deniz Çakır, Ece Üner'in üslubunu eleştirdi! Ünerden yanıt gecikmedi

Oyuncu Deniz Çakır, spiker Ece Üner'in Kim Kardashin'ı eleştirirken kullandığı ifadeleri eleştirdi. Ece Üner ise Twitter hesabından eleştirilere cevap verdi.

Deniz Çakır, Ece Üner'in üslubunu eleştirdi! Ünerden yanıt gecikmedi
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Amerikalı şov yıldızı Kim Kardashian'ı Azerbaycan-Ermenistan çatışması ile ilgili Türkiye'yi hedef alan sözlerinin ardından Show Ana Haber spikeri Ece Üner, ilginç bir tepki göstermişti. Oyuncu Deniz Çakır'dan Ece Üner'e çok sert tepki geldi. 

"Bu nasıl avam, yakışıksız bir üsluptur"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu sözlere ünlü oyuncu Deniz Çakır'dan tepki geldi. Ece Üner'i üslubundan dolayı eleştiren Çakır, "Bu nasıl avam yakışıksız bir üsluptur. Pes yahu... Bu üslup ile Ana Haber Bülteni sunuyor.. İnanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

"Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı"

Gazeteci Ece Üner’den, Deniz Çakır’ın ‘bu nasıl üslup’ sözlerine ise yanıt gecikmedi. Üner, “Özünde ‘bir yerinden uydurma’ dedim. Esas cinsiyetçilik, burada cinsiyetçilik aramak! Kardashian’la kadın hakları savunucusu olduğunuzu hatırlayacağınız Kim’in aklına gelirdi? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı!” diyerek sert çıktı.

Ece Üner ne demişti?

Ece Üner, Kim Kardashian'ın Azerbaycan- Ermenistan çatışmalarıyla ilgili çıkışına "Kardashian'ın kameraları göstermeye alışık olduğu dolayısıyla hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de bu çıkışı yaparken de yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" sözleriyle yanıt vermişti.

 

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