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Bitki çayının faydaları neler yeşilçay kolesterolü düşürüyor!

Bitki çayları, vücutta kolesterolü azaltıyor, stresi önlüyor, sindirim sistemini de iyileştiriyor. İşte en çok bilinen bitki çayları ve vücuda etkileri!

Bitki çayının faydaları neler yeşilçay kolesterolü düşürüyor!
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Çay, kültürümüzde önemli bir yere sahip. Bitki çaylarının kültürümüzün olmazsa olmaz bir parçası olmasının yanı sıra sağlık için pek çok faydası bulunuyor. Bitki çaylarının kilo vermeyi hızlandırmadan, sindirimi düzenlemeye; stresi önlemeden kolesterolü azaltma gibi yararları var. Peki hangi bitki çayı neye iyi geliyor? İşte en çok tüketilen bitki çaylarının vücuda faydaları!

Siyah çay vücudunuza nasıl etki eder?

Siyah çay, özellikle ülkemizde, Britanya'da ve dünyanın diğer çay bölgelerinde çokça tüketilen bir içecek. Kafein miktari yüksek olan siyah çayın içeriğindeki polifenoller, bağırsak astarınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Metabolizmanın hızlı çalışması, bağırsak sağlığı ile bağışıklık sistemi sağlığı arasındaki ilişkiyi gösterdiğinden, sindirim sisteminize de bir iyilik yapmış olursunuz.

Siyah çayın özellikleri, bağırsaklarınızdaki mikropların yayılmasını yavaşlatırken, aynı zamanda iyi bakterilerin büyümesini destekler. Buna ek olarak, siyah çayın antimikrobiyal özellikleri, sindirim sisteminizdeki astarı onarırken bağırsağınızdaki zararlı maddeleri de azaltır.

Sindirim sisteminizi iyileştirmenin yanı sıra siyah çay, stresi yönetmede de olumlu bir etkendir. Yeni araştırmalar, günlük siyah çayın aslında kortizol gibi stres hormonu seviyelerini düşürdüğünü gösteriyor.

Beyaz çayın vücuda etkisi 

Beyaz çay vücutta antioksidan ve kateşin etkisi yaratır. Beyaz çay, hastalık oluşturan serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olurken iltihaplanmayı ve vücutta neden olabileceği sorunları azaltır. Enflamasyon birçok yaygın hastalığın temel nedeni olduğundan, bu tür çayların içilmesi kanser, kalp hastalığı ve otoimmün rahatsızlıklar gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir.

Yapılan çalışmalar, beyaz çay ekstresinin kolon kanseri hücrelerinin büyümesini baskıladığını ve yayılmalarını engellediğini gösteriyor. Ayrıca beyaz çay, damak zevkinize uyacak şekilde seçebileceğiniz farklı bir tattır. Diğer geleneksel çaylardan daha az kafein içerir, bu nedenle kafein alışkanlığınızdan kurtulmak istiyorsanız, bu çay güçlü ve sağlıklı bir müttefik olabilir.

Yeşil çayın vücuda faydaları neler?

En yaygın çay türlerinden biri olan yeşil çay, tonlarca antioksidan, flavonoid ve diğer hastalıklarla mücadele eder. Uzmanlara göre yeşil çay, kolesterolü düşürürken kan akışını ve dolaşımı da iyileştirir.

Yeşil çay ayrıca hücre hasarını önlemeye yardımcı bileşikler olan yüksek düzeyde kateşin içerir. Bitkileri çevresel toksinlerden korumaya yardımcı oldukları gibi, vücudunuz için de benzer bir kalkan oluştururlar.

Bu faydalara ek olarak, yeşil çay içmek de Alzheimer ile bağlantılı plak oluşumunu engellemeye yardımcı olur.  Yeşil çay ayrıca metabolik hızınızı artırır, yani kalori yakar ve kilo yönetimine yardımcı olur. Tüm bu faydalarla birlikte, yeşil çayı milyonlarca insanın rutinlerinde neden yanından ayırmadıklarını anlamak çok zor olmasa gerek.

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