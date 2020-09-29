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Şarkıcı Petek Dinçöz'ün annelik heyecanı yarım kaldı bebeğini kaybetti!

İkinci kez anne olmaya hazırlanan şarkıcı Petek Dinçöz, kemik hastalığı ve tiroidi nedeniyle bebeğini kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Şarkıcı Petek Dinçöz'ün annelik heyecanı yarım kaldı bebeğini kaybetti!
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Petek Dinçöz, 2014'te iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu. İrfan Aslan adında bir oğlu bulunan Dinçöz, ikinci kez anne olmak için gün sayıyordu. Ancak 40 yaşındaki şarkıcıdan üzen haber geldi. Dinçöz, kötü haberi kişisel Instagram hesabından duyurdu. 

Tiroidi nedeniyle bebeğini kaybetti

Instagram'ın hikayeler kısmından bir paylaşımda bulunan Petek Dinçöz, şu ifadeleri kullandı; "Doğuştan gelen boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve troid hastalığım sebebiyle 2. kez yaşadığım annelik heyecanım maalesef yarım kaldı. Ailemizin büyümesi ve İrfan Aslan'ın ağabey olması tek dileğimiz. Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere bu duyguyu sağlıkla, hayırlısıyla yaşatsın."

Uzun süredir ekranlardan uzakta bir hayat yaşayan Dinçöz, eşi ve bir oğluyla mutlu bir hayat sürdürüyor.

 

 

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