Yumurtasız mücver nasıl yapılır leziz mi leziz!

Yumurtasız mücver nasıl yapılır? Haftasonu kahvlatılarınızı renklendirebileceğiniz şahane bir tarifle karşınızdayız. Oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarife hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda!

MALZEMELER:

3 adet kabak, 1 çay kaşığı tuz, 2/3 su bardağı un, 1/2 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı karabiber, 1 diş sarımsak, 1 avuç ayıklanmış dereotu, 1 dal taze soğan, 1/2 çay bardağı zeytinyağı(kızartmak için)

HAZIRLANIŞI:

Kabakları geniş bir kase içine rendeleyin. Üzerine tuzu dökün ve 15 dakika kadar beklemeye bırakın.Kase içinde biriken suyu süzün ve ardından rendelenmiş kabakları elinizle sıkarak kalan suyunu da süzdürün.Kabakları tekrar kaseye alın. Un, kabartma tozu, karabiberini ekleyin.Sarımsakları üzerine rendeleyin. Taze soğanı ve dereotunu da ince ince kıyarak kaseye alın ve tüm malzemeleri birleşinceye dek güzelce karıştırın.Tavaya zeytinyağını dökün ve ısıtın. Yuvarlak şekil verdiğiniz mücverleri tavaya alarak kızartmaya başlayın.Her iki tarafı da hafifçe kızarınca mücverleri tavadan alın ve kağıt havlu üzerine yerleştirin. Ardından servis tabağına alarak sıcak servis edin.