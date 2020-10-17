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3 yıldır birliktelik yaşayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli nişanlandı!

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, dün 3 yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile nişanlandı. Nişandan bir kare paylaşan İdo Tatlıses, "Aldık gitti" notunu düştü.

3 yıldır birliktelik yaşayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli nişanlandı!
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İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 3 yıldır birliktelik yaşadığı Yasemin Şefkatli ile aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini de İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses taktı.

"Aldık gitti"

Nişandan bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan anne Derya Tuna "Artık bir oğlum ve bir kızım var. Ailemize hoş geldin güzel kızım" dedi. Eğlenceli halleriyle bilinen Yasemin Şefkatli ise nişan yüzüklerini gösterdikleri fotoğrafı "Verdiler gitti" notuyla paylaşırken İdo Tatlıses de "Aldık gitti" ifadelerini kullandı.

İdo ve Yasemin'e büyük ilgi

Çiftin verdikleri samimi poz takipçilerinden de tam not aldı. Şefkatli ve Tatlıses'in ilk nişan pozu sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

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