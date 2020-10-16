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Havuç tarator nasıl yapılır mezelerin en güzeli!

Mezelerin en lezzetli ve pratiği havuç tarator enfes tadıyla sofralarınızı şenlendirecek. Peki havuç tarator nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tarifi...

Havuç tarator nasıl yapılır mezelerin en güzeli!
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Elmaelma.com olarak bugün sofraların vazgeçilmez mezeleri arasında yer alan havuç tarator tarifini hazırladık. Geçmişten günümüze sürekli olarak tükettiğimiz lezzettine doyum olmayan havuç taratorun bu tarifine bayılacaksınız. Sizde yapılışı oldukça kolay olan bu tarifi sizler için hazırladığımız püf noktalar sayesinde kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

Havuç tarator malzemeler:

4-5 adet havuç
3-4 diş sarımsak
1,5-2 bardak süzme yoğurt
1 kase çekilmiş ceviz
2 kaşık zeytinyağı
Karabiber, pul biber, nane, tuz

Yapılışı:

Havuçları temizleyip rendeleyin. Zeytinyağında havuçları kızartın. Kavrulma işlemi tamamlandığında ceviz içini de ekleyip soğuması için bekleyin. Bu esnada süzme yoğurdu ezilmiş sarımsaklar ile birlikte çırpın. Soğuyan havuç kızartması ile süzme yoğurtlu karışımı iyice harmanlayın. Üzerine karabiber, pul biber ve dilediğiniz baharatları serpin. Afiyet olsun...

 

 

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