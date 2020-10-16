search menu
search
close

İrmik helvası nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

Evde kolay ve lezzetli bir tatlı hazırlamak isteyenler için irmik helvası tarifini araştırdık. İşte tadına bayılacağınız kolay irmik helvası tarifi...

İrmik helvası nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!
-A A+

İrmik helvası, tatlı severlerin hayran kalacağı bir tarif. Her zaman yoğun ilgi gören irmik helvası ister yemek sonrasına isterseniz 5 çayına ikram edebileceğiniz bir lezzet. Peki irmik helvası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte püf noktalarıyla irmik helvası tarifi!

Malzemeler:

1,5 su bardağı irmik
3 yemek kaşığı tereyağı
1/2 su bardağı çam fıstığı
1,5 su bardağı su
1,5 su bardağı süt
1,5 su bardağı toz şeker

Nasıl yapılır?

3 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin.Yarım su bardağı çam fıstığını içine atarak kavurmaya başlayın. Fıstıklar kavrulduktan sonra 1,5 su bardağı irmiği tencereye aktarın. Sürekli karıştırıp, kısık ateşte 20 dakika kadar kavurun. Tatlının şerbeti için; 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker ve 1,5 su bardağı sütü küçük bir sos tenceresine alın. Karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın.

İrmik iyice kavrulduktan sonra sıcak şerbet karışımını, tavaya azar azar aktarın. Sıcak şerbetin etkisiyle fokur fokur kaynamaya başlayan irmik sürekli olarak karıştırmaya devam edin. Helvayı kısık ateşte 8-10 dakika kadar pişirmeye devam edin. Dinlenmesi için üzerine bir kapak kapatın. Demlenen irmik helvasını servis kaselerine alıp, ister dondurmalı ister dondurmasız ters çevirip çıkardıktan sonra servis edebilirsiniz.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Sinem Kobal-Kenan İmirzalioğlu'nun bebeğinin ismi belli oldu! Sinem Kobal-Kenan İmirzalioğlu'nun bebeğinin ismi belli oldu!
Magazin
Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Kadife tatlısı Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Kadife tatlısı
Tatlı
En Güncel Galeriler
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si bakın şimdilerde ne yapıyor!
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si bakın şimdilerde ne yapıyor!
MasterChef Esra, Instagram'da bambaşka biri! Her paylaşımı ayrı olay!
MasterChef Esra, Instagram'da bambaşka biri! Her paylaşımı ayrı olay!
'Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel evleniyor!
'Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel evleniyor!
Taciz mesajlarından bıkan ABD'li fenomen Türkçe açıklama yaptı!
Taciz mesajlarından bıkan ABD'li fenomen Türkçe açıklama yaptı!
Yılan Hikayesi Memoli'yi görenler tanıyamıyor! Böyle değişim görülmedi
Yılan Hikayesi Memoli'yi görenler tanıyamıyor! Böyle değişim görülmedi
Tarık Akan'ın torunu Gece, dedesinin kopyası!
Tarık Akan'ın torunu Gece, dedesinin kopyası!
Önceki Haberler
Mezelerin en güzeli: Havuç tarator
Mezelerin en güzeli: Havuç tarator
Kaynarca, 30 yaş küçük aşkının hamile olduğu iddiasına ateş püskürdü!
Kaynarca, 30 yaş küçük aşkının hamile olduğu iddiasına ateş püskürdü!
El falı hakkında bilmeniz gereken 7 ilginç gerçek!
El falı hakkında bilmeniz gereken 7 ilginç gerçek!
Defne Samyeli'nin 17'lik kızı Derin'in mini etekli pozuna tepki yağdı!
Defne Samyeli'nin 17'lik kızı Derin'in mini etekli pozuna tepki yağdı!
Eşini kaybeden oyuncu Özgü Namal ilk kez görüntülendi!
Eşini kaybeden oyuncu Özgü Namal ilk kez görüntülendi!
Türk erkeklerinden taciz mesajı alan fenomen sonunda çareyi buldu!
Türk erkeklerinden taciz mesajı alan fenomen sonunda çareyi buldu!
Sabahları neden şiş yüzle uyanırız?
Sabahları neden şiş yüzle uyanırız?
Ünlü oyuncunun 19 yaş büyük aşkı başka bir kadınla yakalandı!
Ünlü oyuncunun 19 yaş büyük aşkı başka bir kadınla yakalandı!
Yorumlar