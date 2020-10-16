İrmik helvası nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

İrmik helvası, tatlı severlerin hayran kalacağı bir tarif. Her zaman yoğun ilgi gören irmik helvası ister yemek sonrasına isterseniz 5 çayına ikram edebileceğiniz bir lezzet. Peki irmik helvası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte püf noktalarıyla irmik helvası tarifi!

Malzemeler:

1,5 su bardağı irmik

3 yemek kaşığı tereyağı

1/2 su bardağı çam fıstığı

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı toz şeker

Nasıl yapılır?

3 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin.Yarım su bardağı çam fıstığını içine atarak kavurmaya başlayın. Fıstıklar kavrulduktan sonra 1,5 su bardağı irmiği tencereye aktarın. Sürekli karıştırıp, kısık ateşte 20 dakika kadar kavurun. Tatlının şerbeti için; 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker ve 1,5 su bardağı sütü küçük bir sos tenceresine alın. Karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın.

İrmik iyice kavrulduktan sonra sıcak şerbet karışımını, tavaya azar azar aktarın. Sıcak şerbetin etkisiyle fokur fokur kaynamaya başlayan irmik sürekli olarak karıştırmaya devam edin. Helvayı kısık ateşte 8-10 dakika kadar pişirmeye devam edin. Dinlenmesi için üzerine bir kapak kapatın. Demlenen irmik helvasını servis kaselerine alıp, ister dondurmalı ister dondurmasız ters çevirip çıkardıktan sonra servis edebilirsiniz.