El falı nedir nasıl bakılır kökeni Hint astrolojisine dayanıyor!

Fal çok eski zamanlardan beri insanların gelecekte neler yaşayacaklarını, önümüzdeki senelerde nelerle karşılaşacaklarını öğrenmek için kullandıkları araç. El falı da en yaygın fal türlerinden biri. Kökeni Hint astrolojisine ve Roma falcılığına kadar dayanan el falı hakkında birbirinden ilginç bilgiler içerimizde...

1. Elleri iri olanların çok düşünen, çok zaman harcayan insanlar oldukları, küçük elleri olan birinin ise çok aktif, spontane ve huzursuz olduğu rivayet edilir.

2. Sol elimizin geçmiş yaşamımızı temsil ederken sağ elimizin şimdiki yaşamımızı temsil ettiği söylenir. Ancak, daha aktif olan el hangisiyse o okunur. Yani sol elle yazanlar için sol, sağ eliyle yazanlar için sağ el.

3. El falı çalışmasının Hindistan'da ortaya çıktığı ve daha sonra Çin'e, sonra da gelişerek Yunanistan ve Eski Mısır'a yayıldığı tahmin ediliyor.

4. Uzun parmakları olan insanların mükemmeliyetçi oldukları ve çok basit bulduklarında bir görevi bırakma eğiliminde oldukları varsayılırken, kısa parmaklıların dürtüsel olduğu ve eski görevleri bitirmeden önce yeni şeyler başlattığı söylenir.

5. Elde toplam 12 çizgi vardır ancak bunlardan sadece üçü ana hatlardır: Kalp çizgisi, Yaşam çizgisi ve Akıl Çizgisi. Bazı kaynaklar 'Kader çizgisi'ni de sayar fakat bu sadece bazı insanlarda vardır.

Kalp çizgisi: Bu çizgi, takip edilen geleneğe bağlı olarak her iki yönde de okunabilir (serçe parmaktan işaret parmağına doğru ya da tam tersi). Bunun duygusal dengeyi, romantik bakış açısını, depresyonu ve kalp sağlığını gösterdiğine inanılır.

Hayat çizgisi: Bu çizgi, başparmağa yakın başlar ve bileğe doğru yay şeklinde uzanır. Bu, fiziksel sağlığı, genel mutluluğu ve büyük hayat değişikliklerini yansıtır. Uzunluğu, ömrün uzunluğu ile ilişkili değildir.

Akıl çizgisi: Bu, bir kişinin öğrenme biçimini, iletişim yaklaşımını, entelektüelliğini ve bilgiye olan yaklaşımını temsil eder. Eğri bir çizgi yaratıcılık ve doğallık ile ilişkili iken düz bir çizgi pratiklik ve düzenli bir yaklaşımla bağlantılıdır.

6. Avuç içi çizgileri zamanla değiştiğinden el falı çoğu kişi tarafından geleceği tahmin etmek değil de önceden olmuş olayları ortaya çıkarmak için bir imkân olarak görülür.

7. Sabah vakti uyandıktan hemen sonra ve kahvaltıdan önce, avuç içi okumak için en iyi zamanlardır. Elinizde ne kadar az çizgi varsa, o kadar şanslısınız. Eller sizinle ilgili neredeyse her şeyi anlatabilir.

Not: El falının daha çok eğlence amaçlı olduğunu, kesin ve net bilgiler vermediğini unutmayın. Kader ve kararlar falların etkisinde olmalaı; hayatınızda başarılı olmanıza gerçekten yardımcı olan şey kendi çabanızdır.