Oktay Kaynarca sevgilisi Gizem Acar'ın hamile olduğu iddiasına ateş püskürdü!

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımı Eşkıya dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 55 yaşındaki başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, bir süredir 25 yaşındaki Gizem Acar ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftin bebek beklediği öne sürülmüştü. Kaynarca'dan iddialara yanıt gecikmedi

Asılsız haberler için yasal süreç başlattı

Ünlü oyuncu, Instagram'daki bir magazin sayfasında Acar'ın 3 aylık hamile olduğu yönündeki bir haber üzerine uzun bir açıklamayla tepki gösterdi. Kaynarca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medya hesapları üzerinden sözüm ona magazin vs adı altında soytarılık yapan ve bu hesapları yöneten kimliksiz insanlara itibar etmeyin. Gıyabımda asılsız haber yapan bütün bu hesapların kapatılması için yasal süreci başlattım."

"Şer ve gıybetten besleniyorlar"

"Sosyal medya insanların kendilerini kendi istedikleri gibi ifade edebilmenin özgürce yaşandığı bir alan ve bence de önemli bir mecra. Ne yazık ki bu alanı da hemen art niyetle kullanmaya çalışan, bu art niyetlerini dikkat çekmek, sözüm ona takipçi sayısı arttırmak adına iğrenç boyutlara taşıyan ne olduklarını anlamakta zorlandığımız kişi ve kişiler tarafından yönetilen hesaplar, şer ve gıybet üzerinden beslenerek insanların hayatlarına mutsuzluk da katıyorlar."

"Benden duymadığınız her şey yalandır"

"Her sabah kalktığımızda gün geçmiyor ki bir saçmalık bir iğrençlik bir yalanla karşılaşmayalım. Artık sosyal medya hesapları sahiplerinin sorumluluğunda olmalı yani hesap sahiplerinin kimlikleri tescil edilmelidir ki yasal düzenlemeler doğrultusunda sorumluluklarını bilsinler. Kendi adıma söylemek isterim ki, kendimle ilgili benden duymadığınız her şey yalandır ve benim adıma bunu yapan herkesle ilgili yasal mücadelem devam edecektir."