Eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal ilk kez görüntülendi

Oyuncu Özgü Namal'ın uzun yıllardır birlikte olduğu ve iki çocuğunun babası olan Serdar Oral, 10 gün önce kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. 5 ve 3 yaşında olan iki çocuğunu yalnız bırakmak istemeyen Namal, eşinin cenazesine katılamadı.

Soruları yanıtsız bıraktı

Milliyet'te yer alan habere göre; Oral'ın ani ölümüyle sıkıntılı günler yaşayan Özgü Namal, önceki gün Beykoz'da objektiflere takıldı. Oyuncunun yanında çocukları Nefes Oral ve Elem Su Oral ile bakıcıları vardı. Karşısında muhabirleri görünce şaşıran oyuncu, yanında oğlu ve kızı olması nedeniyle soru sorulmaması için el işareti yaptı. Namal, "Nasılsınız?" sorusuna, "Hayırdır?" cevabını verip, tepki gösterdikten sonra aracının direksiyonuna geçip uzaklaştı. Zor günler geçiren Namal'ın saçındaki beyazlar ise dikkatlerden kaçmadı.

Çocuklarına acı haberi veremedi

Kariyerinin zirvesindeyken daha sade bir yaşam için Köyceğiz'e yerleşen Özgü Namal, geçtiğimiz yaz başında çocuklarının eğitimi için İstanbul'a döndü. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Namal, 53 yaşındaki hayat arkadaşı Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkıldı. Banyodan çıkarken kocasının cansız bedenini bulan Namal, hayatının en büyük şokunu yaşadı. Biri 5 diğeri 3 yaşındaki iki çocuğu bulunan ünlü oyuncu, evlatlarına babalarının ölüm haberini veremedi.