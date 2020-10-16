Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu olay oldu!

Düzgün fiziğiyle daima adından söz ettiren 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden olan kızlarından 17 yaşındaki Derin Talu, son paylaşımıyla gündem oldu. Talu, 242 bin takipçili Instagram hesabından mini etekli ve göğüs dekolteli bluzuyla yorum yağmuruna tutuldu.

Eleştiri yağdı

İddialı pozları ve ağır makyajı sebebiyle 17 yaşından daha büyük göründüğü söylenen Talu'nun son pozuna da yorum yağdı. Derin Talu'nun fotoğrafını beğenenlerin yanı sıra "Biraz doğal ol" ve "Ailesi bu pozlara nasıl bir şey demiyor?" şeklinde yorumlar yapıldı. Öte yandan Talu'nun poz verirken gülmemesi de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

İşte Derin Talu'nun olay olan pozu ve gelen eleştiriler...