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Amerikalı fenomen Sheyenne Shea, taciz mesajlarından kurtulmak için hesabını kısıtladı

Türk erkeklerinden gelen tehdide varan taciz mesajlarına isyan eden ABD'li fenomen Sheyenne Shea, çareyi Instagram hesabını kısıtlamakta buldu.

Amerikalı fenomen Sheyenne Shea, taciz mesajlarından kurtulmak için hesabını kısıtladı
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ABD'li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea, Instagram'da Türk erkeklerinin tacizine ve tehditlerine maruz kaldığını belirten paylaşım yapmış, Türkçe açıklama yayınlamıştı. Tacizlerle başa çıkamayan Sheyenne Shea, Instagram hesabını kısıtladı.

"Tacizlerden bıktım usandım"

Sheyenne Shea Instagram üzerinden paylaştığı hikayesinde, "Bu konuya son kez değineceğim. Türkiye'ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım, usandım. Aylardır Türk erkekleri tarafından ölüm tehditleri ve fazlasını içeren mesajlar alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel ve kişisel alanıma saygı duyun. Sevginizi böyle belli edebilirsiniz. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki kullanıcıları kısıtladı

Yayınladığı açıklamanın ardından daha fazla ilgi gören ünlü fenomen, Türkiye'den gelen kullanıcıları kısıtlamak için profiline 90 yaş sınırı koydu. Shea'nın Instagram sayfasına girenler 'Bu profili görmek için en az 90 yaşında olmalısın' yazısıyla karşılaşıyor.

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